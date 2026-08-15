Chorwację trawią pożary. "Prawie dostałem zawału"

Skutki pożaru w okolicach miejscowości Potomje w Chorwacji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Piątek był wielkim wyzwaniem dla chorwackich strażaków. Walczyli oni z kilkoma pożarami na wybrzeżu i wyspach na Morzu Adriatyckim, w tym w popularnych kurortach. Do pojawienia się ognia przyczyniła się bardzo wysoka temperatura, przekraczająca miejscami 40 stopni Celsjusza.

Pożar w Omiszu. Strażacy znaleźli ciało

Największy pożar trawił miasto Omisz i jego okolice. Wybuchł jeszcze w czwartek wieczorem we wsi Lokva Rogoznica, a w piątek dotarł niemal do samego centrum Omisza, uszkadzając budynki i wymuszając ewakuację ponad dwóch tysięcy osób.

Jak podał chorwacki publiczny nadawca HRT, w piątek po południu podczas inspekcji obszaru dotkniętego pożarem strażacy znaleźli ciało. Starają się ustalić tożsamość zmarłego i okoliczności śmierci. W wyniku ataku żywiołu rannych zostało ponad 40 osób, a wśród poszkodowanych są obywatele Polski.

W piątek wieczorem główny komendant chorwackiej straży pożarnej Slavko Tucakovic powiedział telewizji Nova TV, że pożar w Omiszu został opanowany. Doprecyzował, że nie ma już otwartego ognia, a dym jest bardzo słaby.

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Skutki pożaru w okolicach miejscowości Potomje w Chorwacji Źródło zdjęcia: Reuters

Ogień trawi Chorwację. "Prawie dostałem zawału serca"

W piątek pożary szalały również w innych rejonach Chorwacji. Ogień pojawił się na półwyspie Peljeszac, w okolicach wsi Kuna Peljeszka, rozszerzając się w kierunku miejscowości Potomje i Putnikovici. Wymusił ewakuacje, uszkodził winiarnie i cmentarz.

- Kiedy oba pożary się połączyły, silny żar strawił moją winnicę. Prawie dostałem zawału serca - relacjonował Zlatko Tomić. Dodał, że musi zacząć od nowa, a straty poniósł także jego syn.

W piątek wieczorem paliło się także w okolicach miejscowości Brbinj na wyspie Dugi Otok nieopodal miasta Zadar - podał szef miejscowej straży pożarnej Matej Rudić. W akcji brało udział wielu strażaków, którzy wcześniej tego dnia gasili inny pożar w okolicy, we wsi Ninski Stanovi w kontynentalnej części Chorwacji.

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