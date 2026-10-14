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Zrobiło się biało jak po śnieżycy. "To koniec świata"

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Załamanie pogody w Santiago, Chile
Załamanie pogody w Santiago, Chile
Źródło wideo: Yennyfer Vidal Fernandez/Reuters
Źródło zdj. gł.: Yennyfer Vidal Fernandez/Reuters
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We wtorek w Santiago, stolicy Chile, spadła ogromna ilość gradu, a ulicami płynęła woda. To kolejne groźne załamanie pogody w tym mieście w ostatnich dniach.

We wtorek w Santiago rozszalały się burze. Przyniosły nie tylko intensywne opady deszczu, lecz także gradu. Na nagraniu zarejestrowanym przez jednego z mieszkańców widać, że chodniki są białe jak po śnieżycy, a ulicami wartko płynie woda.

Załamanie pogody najmocniej dotknęło dzielnice Providencia i Santiago Centro. Jak informuje dziennik "El Pais", grad uszkadzał dachy, a ponad 20 tysięcy odbiorców straciło dostęp do prądu. Ponadto pojawiły się utrudnienia w kursowaniu metra - z powodu podtopień zamknięto niektóre stacje.

- Nasze rynny zamarzły, a do mieszkań wlała się woda - powiedział "El Pais" jeden z mieszkańców dzielnicy Providencia. - To koniec świata - dodał inny.

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Czerwony alarm w stolicy

W związku z trudną sytuacją krajowa agencja do spraw katastrof (SENAPRED) wydała czerwony alarm na obszarze metropolitalnym Santiago. Minister spraw wewnętrznych Claudio Alvarado wezwał mieszkańców do zachowania ostrożności.

- Jedyne, co możemy zrobić, to apelować do mieszkańców, by czerpali informacje z oficjalnych źródeł oraz zachowali ostrożność i przestrzegali zasad bezpieczeństwa w obliczu gwałtownych ulew i niedawnych gradobić - mówił we wtorek Alvarado.

Santiago po załamaniu pogody
Santiago po załamaniu pogody
Santiago po załamaniu pogody
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Santiago po załamaniu pogody
Santiago po załamaniu pogody
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Elvis Gonzalez
Santiago po załamaniu pogody
Santiago po załamaniu pogody
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Elvis Gonzalez
Santiago po załamaniu pogody
Santiago po załamaniu pogody
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Elvis Gonzalez
Santiago po załamaniu pogody
Santiago po załamaniu pogody
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Elvis Gonzalez
Santiago po załamaniu pogody
Santiago po załamaniu pogody
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Elvis Gonzalez

Kolejny epizod groźnej pogody

To kolejne groźne załamanie pogody w Santiago w ostatnich dniach. W poprzednim tygodniu przez dzielnicę Las Condes w stolicy Chile przetoczyła się powódź błotna. Płynna masa zabierała ze sobą wszystko na swojej drodze i raniła kilka osób.

Alejandro Vial, klimatolog i ekspert od katastrof naturalnych, wyjaśnił w rozmowie z "El Pais", że niebezpieczna pogoda nawiedzająca Chile jest skutkiem zjawiska El Nino. - Globalne ocieplenie prowadzi do nasilenia groźnych zjawisk pogodowych. Właśnie doświadczyliśmy burzy, jakiej w Santiago nigdy wcześniej nie widziano - powiedział.

Źródło: Reuters, El Pais
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Tagi:
ChilegradPowódź
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