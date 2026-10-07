Świat Santiago. Rzeka porwała psa, próbowali go ratować kilka razy Matylda Dziechcińska |

Ratownicy uratowali psa Morocho, Chile Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Morocho, bo tak nazwano psa, został we wtorek porwany przez wartki nurt rzeki Mapocho w mieście Santiago po ulewach. Zwierzę przez ponad dwie godziny było uwięzione na betonowej barierze. Jak podają lokalne media, w tym czasie ekipy ratownicze - strażacy, pracownicy miejscy i chilijska jednostka specjalna GOPE - podejmowały pięć oddzielnych prób, by dotrzeć do uwięzionego psa.

Jak relacjonuje agencja informacyjna Reuters, akcję ratunkową transmitowano na żywo w porannych programach telewizyjnych. Widzowie z niepokojem obserwowali, jak Morocho był wielokrotnie porywany przez wodę i przestraszony uciekał od próbujących mu pomóc ratowników. Na szczęście historia psa udało się uratować i otrzymał odpowiednią opiekę.

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Santiago zmaga się z ulewami

Poziom wody w Mapocho gwałtownie wzrósł z powodu ulew, które od piątku nawiedzają Santiago. Jak podaje chilijski portal Chilevision w trzy dni spadło tam 40 litrów na metr kwadratowy deszczu – to ponad trzy razy więcej niż średnie opady w październiku.