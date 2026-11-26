Świat Burza psuje święto Amerykanom. Pół miliona domów bez prądu Agnieszka Stradecka |

Deszcz w Karolinie Północnej Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: NCDOT NC 12/Facebook

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Jak podał portal ABC News, burza ma objąć swoim zasięgiem większość wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Ostrzeżenia wydano na obszarze od Georgii po Massachusetts, zamieszkałym przez ponad 70 milionów ludzi. W wielu stanach spodziewane były wichury i ulewne opady deszczu, miejscami niewykluczone były także burze z piorunami i śnieżyce.

Burza ma szaleć nad Stanami w czwartek i piątek, co może przynieść szczególnie dużo utrudnień. W tym roku na czwartek 26 listopada przypada bowiem jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w USA, czyli Święto Dziękczynienia. Tradycyjnie spędza się je w rodzinnym gronie, co przekłada się na zwiększony ruch w tym okresie. Według portalu FlightAware, do czwartkowego poranka trudne warunki pogodowe przyczyniły się do odwołania ponad 820 lotów, a około 500 było opóźnionych.

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Słynna impreza przełożona

Według prognoz, jednym z najsilniej dotkniętych miejsc miał być obszar metropolitarny Nowego Jorku. W środę gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy dla miasta oraz hrabstw Nassau, Suffolk i Westchester. Polityk ostrzegała, że na niżej położonych obszarach niewykluczone będą powodzie błyskawiczne.

Trudne warunki pogodowe wpłynęły na obchody Święta Dziękczynienia. Władze Nowego Jorku, policja oraz sieć domów towarowych Macy’s podjęły decyzję o przełożeniu corocznej parady - zamiast w czwartek odbędzie się ona w sobotę. Do przełożenia doszło po raz pierwszy w długiej historii wydarzenia. Czwartkowa parada miała być setną, jubileuszową odsłoną imprezy.

Pół miliona domów bez prądu

Stacja CNN, powołując się na serwis PowerOutage.us przekazała, że około godziny 9 czasu lokalnego bez prądu pozostawało ponad 500 tysięcy odbiorców w Stanach. Największe problemy notowano w Wirginii, gdzie zanotowano podmuchy wiatru o prędkości ponad 100 kilometrów na godzinę. Potężnie wiało także w Karolinie Północnej, gdzie burza spowodowała zalanie drogi stanowej nr 12, która biegnie nad oceanem.

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W czwartek rano silny wiatr wymusił zamknięcie mostu Commodore Barry Bridge łączącego stany Pensylwania i New Jersey. Wichura poważnie uszkodziła fragment rusztowania zbudowanego w celu odmalowania konstrukcji. Zarząd Portu Rzeki Delaware poinformował, że nie wiadomo, kiedy przeprawa zostanie ponownie udostępniona kierowcom.

Niesprzyjająca aura wpłynęła także na obchody Święta Dziękczynienia w Filadelfii. Organizatorzy miejskiej imprezy poinformowali w środę o rezygnacji z wykorzystania balonów z helem ze względu na ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Ostatni raz taką decyzję podjęto tam w 2019 roku.