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Ulewy w Hiszpanii. "Nadchodzące godziny będą krytyczne"

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Powodzie w południowej Hiszpanii
Powodzie w południowej Hiszpanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/A.Carrasco Ragel
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W Hiszpanii obowiązują ostrzeżenia przed deszczem i burzami, a lokalnie mają one najwyższy stopień. Za złe warunki pogodowe odpowiada deszczonośny niż. W okolicach Barcelony powódź doprowadziła do śmierci jednej osoby.

Nad Hiszpanią utrzymuje się burza Adam związana z niżem typu DANA (hiszp. depresion aislada en niveles altos). W związku z trudną pogodą agencja meteorologiczna AEMET wydała alerty dla wspólnot autonomicznych wschodniej i południowej Hiszpanii: Katalonii, Balearów, Wspólnoty Walenckiej, Murcji, Andaluzji i południowej Estremadury.

Krytyczne godziny w Walencji

Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Walencji, gdzie w mocy są czerwone ostrzeżenia - dopiero w poniedziałek rano poziom alertów ma spaść do żółtego. Według prognoz w ciągu następnej doby opady mogą lokalnie wynieść nawet 300 litrów na metr kwadratowy.

Jak podał dziennik "Las Provincias", od sobotniego popołudnia do godziny 16 w niedzielę służby odnotowały tam łącznie 209 incydentów związanych z ulewami. W samej Walencji wstrzymane zostały kursy pociągów podmiejskich linii C1 i C2, a część autobusów miejskich skierowano na inne trasy. Niektóre gminy zdecydowały o odwołaniu zajęć szkolnych w poniedziałek.

"Nadchodzące godziny będą krytyczne ze względu na ryzyko wystąpienia ulewnych deszczy i powodzi błyskawicznych. Ważne, aby poważnie potraktować ostrzeżenia i unikać niepotrzebnego ryzyka - napisał w niedzielę po południu w mediach społecznościowych JuanFran Perez Llorca, prezydent Wspólnoty Walenckiej.

Śmiertelny wypadek w Katalonii

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Cabrera de Mar pod Barceloną w Katalonii. W sobotę wieczorem kobieta została porwana przez wezbraną wodę, gdy próbowała przejść przez rzekę. W niedzielę służby poinformowały, że jej ciało znaleziono około sześciu kilometrów od miejsca, gdzie wpadła do wody.

Śmierć kobiety wstrząsnęła lokalną społecznością. Burmistrz miasta Oscar Martinez ogłosił dzień żałoby. Zaapelował też do mieszkańców o ostrożność i unikanie ryzykownych zachowań w okresie niebezpiecznej pogody. - Apelujemy do wszystkich o przestrzeganie ostrzeżeń. Ulewy nigdy nie należy lekceważyć - podkreślił burmistrz.

Ponadto w okolicach Barcelony dwie osoby zostały uwięzione w zalanym samochodzie i wymagały ratunku. Ratownicy byli wzywani również do domów, do których wdarła się woda.

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Powodzie w południowej Hiszpanii
Powodzie w południowej Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/A.Carrasco Ragel

Pogoda pozostaje groźna

Ulewy i powodzie poważnie dotknęły też gminę El Ejido w Andaluzji. W sobotę woda wdarła się tam do budynków, a ulewy zamieniły drogi w potoki. W całej prowincji odnotowano ponad sto zgłoszeń związanych z pogodą.

Warunki pogodowe wciąż pozostają niestabilne i niebezpieczne. AEMET przewiduje, że dopiero we wtorek sytuacja może się poprawić, choć niebezpieczne zjawiska nadal mogą występować na obszarach przybrzeżnych oraz nad Balearami.

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Źródło: PAP, Reuters, RTVE, Las Provincias
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Tagi:
HiszpaniaPowódźulewy
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