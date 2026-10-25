Czerwone alarmy w Niemczech, brak prądu na Wyspach. Boelo nad Europą
Niż Boelo, noszący także nazwę Manja, przyniósł pogorszenie pogody w wielu krajach Starego Kontynentu. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i ulewami obowiązują od Wysp Brytyjskich po wybrzeża Bałtyku. W Niemczech wydano nawet czerwone alarmy - szczególnie silny wiatr spodziewany jest wzdłuż zachodnich wybrzeży kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn, na południowym zachodzie kraju oraz w górach Harz.
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Niemcy. Podmuchy o huraganowej sile
Jak podał niemiecki serwis informacyjny Tagesschau, silny wiatr spowodował przerwy w dostawach prądu w mieście Fryburg na południowym zachodzie kraju. Dotknęły one około dziesięciu tysięcy odbiorców, w tym szpitala uniwersyteckiego. W niedzielę od około godziny 6 do 11 placówka przyjmowała tylko pacjentów w stanach zagrożenia życia. Do awarii doszło, gdy podmuchy zerwały blaszany dach z jednego z budynków podstacji i cisnęły go na linie wysokiego napięcia, powodując zwarcie.
Silnie wiało także w Nadrenii Północnej-Westfalii. Służby ratownicze z Wuppertalu informowały o "nieustannej pracy zawodowych i ochotniczych strażaków". Wystąpiły również utrudnienia w ruchu drogowym. Operator połączeń kolejowych Deutsche Bahn przekazał, że na trasie między Muenster a Recklinghausen doszło do zakłóceń, które wpłynęły także na połączenia międzynarodowe.
Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) do niedzieli po południu w rejonie góry Brocken w paśmie Harzu spodziewane są huraganowe porywy wiatru, sięgające nawet 130 kilometrów na godzinę. Ponadto w rejonie występują ulewne deszcze. Według lokalnego centrum kontroli sytuacji kryzysowej od dzisiejszego ranka odnotowano łącznie 28 wezwań związanych z powalonymi drzewami i gałęziami. Uszkodzeniu uległy samochody i dom, ale nikt nie odniósł obrażeń.
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Wyspy Brytyjskie. Dziesiątki tysięcy bez prądu
Spore utrudnienia burza przyniosła na Wyspach Brytyjskich, głównie na północy i zachodzie archipelagu. Jak podała stacja BBC, w niedzielę rano ponad 40 tysięcy odbiorców w Szkocji i północnej Anglii nie miało dostępu do prądu. Liczba ta nałożyła się na przerwy w dostawach energii wywołane przez piątkową burzę Austen. Łącznie problemy notowało prawie 83 tysiące gospodarstw domowych.
Niż Boelo przyniósł ze sobą także obfite opady deszczu. W nocy z soboty na niedzielę dały się one we znaki mieszkańcom miasta Renfrew niedaleko Glasgow. Rzeka Clyde wystąpiła z brzegów, zalewając ulice i porywając samochody. Zalana została także stacja kolejowa w Dalmarnock, dzielnicy Glasgow.
Wiało także w Irlandii
W Irlandii silny wiatr dotknął przede wszystkim północny zachód kraju. W niedzielę rano około 41 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu, a operator ESB Networks informował, że w ciągu dnia możliwe będą kolejne utrudnienia. Problemy zanotowało także lotnisko w Dublinie - linie lotnicze odwołały 12 przylotów i 12 odlotów, ale jak przekazali przedstawiciele portu lotniczego, na odwołania miały wpływ także trudne warunki w innych krajach.
Skandynawia. Promy stanęły
Niż Boelo dotarł w niedzielę nad Skandynawię. Według szwedzkiego instytutu meteorologicznego SMHI na wybrzeżu wiatr rozwijał w porywach prędkość do 108 km/h. Jednocześnie w niektórych regionach spodziewany jest deszcz do 30-50 litrów na metr kwadratowy.
Spółki kolejowe odwołały kursy pociągów w południowej części kraju. Z portów nie wypłynęły promy, w tym kursujące między Polską a Szwecją. Tymczasowo odcięta od świata jest wyspa Gotlandia, gdzie pięć tysięcy pasażerów oczekuje na możliwość powrotu do części lądowej Szwecji. W weekend na wyspie odbywały się zawody enduro.
W Norwegii media donoszą o ośmiu tysiącach gospodarstw bez prądu, w południowej Szwecji liczba ta wyniosła 1,2 tys. Problemem są powalone drzewa, blokujące lokalne drogi, czy zerwane dachy. Sztorm i wiatr powodują również lokalne podtopienia. W Danii silny wiatr spowodował opóźnienia na lotnisku Kastrup w Kopenhadze, położonym na wyspie w cieśninie Sund.
Redagował dd