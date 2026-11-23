Świat Wichury przetoczyły się przez stan. Pięć osób nie żyje Matylda Dziechcińska |

Przez Rio Grande du Sol przeszła nawałnica Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W weekend sytuacja w Rio Grande do Sul znacząco się pogorszyła. Według niedzielnego raportu stanowej Obrony Cywilnej żywioł dotknął już 46 gmin i ponad 25 tysięcy osób. Blisko 20 tysięcy osób musiało opuścić domy, a 48 zostało bez dachu nad głową.

Jak podał lokalny nadawca Radio 96FM Nova Serra, wichury zerwały dachy z prawie 8 tysięcy domów, a ponad 680 kolejnych zostało uszkodzonych lub zalanych. Ucierpiało też 29 szkół, trzy placówki służby zdrowia i ponad 20 innych budynków publicznych i instytucji.

Trąba o huraganowej sile

Najbardziej ucierpiało liczące około 20 tysięcy mieszkańców Tupancireta, nad którym w piątek przetoczyła się potężna trąba powietrzna. Portal MetSul podał, że analiza zniszczeń wskazuje, że podmuchy rozwinęły co najmniej prędkość od 180 do 250 kilometrów na godzinę, a niewykluczone, że były silniejsze. Wichura o sile porównywalnej z huraganem przyczyniła się do śmierci pięciu osób.

Według lokalnych mediów ponad 7,7 z 8,6 tysiąca budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych, a do niedzielnego wieczora ewakuowano około 19 tysięcy osób. Rząd federalny ogłosił w mieście stan klęski żywiołowej. Dzięki temu zostaną uruchomione pieniądze na pomoc mieszkańcom i odbudowę.

Burza w Brazylii Źródło: Reuters, TVN24

Duże straty zanotowano też między innymi w miastach Sao Domingos do Sul z 1434 osobami poszkodowanymi czy Lagoa Vermelha, w którym wichury dotknęły 820 mieszkańców. Ucierpiała także miejscowość Jari, gdzie poszkodowanych zostało 800 osób, a 250 domów zostało uszkodzonych.

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Według brazylijskiego ministra ds. integracji i rozwoju regionalnego Waldeza Goesa prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratunkowej utrudniają zniszczone drogi i budynki. Wiele dróg jest nieprzejezdnych, bo zalegają na nich połamane drzewa i gałęzie. Kilkaset tysięcy osób w regionie zostało bez dostępu do prądu i wody pitnej.