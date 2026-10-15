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Sao Paulo. Ulewa zalała tunel. "To była kwestia sekund"

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Brazylia
Zalało tunel, utknęły w nim samochody
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Przez brazylijskie Sao Paulo przeszła ulewa. Gwałtowna pogoda zaskoczyła podróżujących jednym z tuneli, w którym po ogromnych opadach deszczu utknęło kilkadziesiąt pojazdów. Potrzebna była pomoc służb.

Ulewny deszcz nawiedził w środę Sao Paulo. Jak donoszą brazylijskie media, intensywne opady spowodowały gwałtowny wzrost poziomu wody w tunelu w dolinie Anhangabau w centrum miasta. To doprowadziło do zalania pojazdów stojących w korku. Kierowcy i pasażerowie próbowali wydostać się z aut.

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Ulewa zalała tunel. "To była kwestia sekund"

Świadkowie opisywali chwile paniki, kiedy poziom wody podnosił się, a oni nie mieli jak uciec. Niektórzy, żeby się ratować, musieli porzucić swoje pojazdy i wychodzić przez okna.

- Zauważyliśmy, jak woda wlewa się do tunelu. W ciągu pięciu minut sięgała już drzwi auta. Musieliśmy wysiąść z pojazdu - relacjonował w rozmowie z telewizją Globo jeden z kierowców, który znajdował się w tunelu w momencie jego zalania.

Kierujący pojazdami opowiadali, że na ucieczkę nie było czasu. - Ludzie zaczęli cofać, próbując się stamtąd wydostać, ale nie było na to szans. Woda podnosiła się bardzo szybko, to była kwestia sekund - stwierdził inny kierowca.

Prawie połowa miesięcznych opadów w kilka minut

Strażacy pomagali uwięzionym osobom i odpompowywały nagromadzoną wodę. Po tym, jak jej poziom opadł, służby poinformowały, że łącznie zalanych zostało 26 samochodów osobowych i dwa autobusy.

W rejonie spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy. - W ciągu zaledwie kilku minut spadło 40 procent przewidywanych opadów na cały miesiąc. Ruch uliczny w tunelu został sparaliżowany - relacjonował burmistrz miasta Paulo Ricardo Nunes.

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To jednak nie koniec gwałtownej pogody. W czwartek w mieście spodziewane są opady deszczu, burze, a także silny wiatr.

Źródło: Reuters, Globo
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Tagi:
Brazyliaulewydeszcz
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