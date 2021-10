Burza piaskowa w Brazylii. Zobacz na nagraniu potężny wir pyłowy

Jeden z mieszkańców brazylijskiego Dourados uchwycił na nagraniu potężny wir pyłowy, który uformował się w sobotę 16 października. Władze miasta ogłosiły stan wyjątkowy po tym, jak burza piaskowa doprowadziła do rozległych zniszczeń. Porywy wiatru przekraczały 80 kilometrów na godzinę.

Czym jest wir pyłowy?

Wir pyłowy to zjawisko, które powstaje, kiedy nad powierzchnię Ziemi uniosą się cząsteczki pyłu lub piasku, niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami. Ma on kształt wirującej kolumny o niewielkiej średnicy (do około 10 metrów). Powstaje podczas ciepłych, bezchmurnych dni.