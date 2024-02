"Jest coraz gorzej", "czuję się, jakbym się dusiła"

Część mieszkańców Bangkoku wezwano do pozostania w domach i wykonywania pracy zdalnie. Powodem jest poważne pogorszenie się jakości powietrza. Stolica Tajlandii w czwartek była ósmym najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie.

Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w czwartek rano lokalnego czasu osiągnęło niebezpiecznie wysoki dla zdrowia poziom w 62 z 77 prowincji Tajlandii. Najwyższy poziom, 187,3 mikrograma na metr sześcienny, odnotowano w Bangkoku - podała krajowa Agencja Rozwoju Geoinformatyki i Technologii Kosmicznych (GISTDA). PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHIO) jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym, ponieważ dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego.