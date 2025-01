W piątek niebo spowiją chmury, lokalnie możliwe rozpogodzenia

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Tego dnia nie są prognozowane żadne opady. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 st. C na północy, wschodzie i w centrum do 4-5 st. C na południowym zachodzie Polski. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.