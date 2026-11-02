Uwaga na śnieg w górach. Ostrzeżenia IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed intensywnymi opadami śniegu dla części Polski.
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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu
Żółte alarmy IMGW wydano dla województwa dolnośląskiego. Opadów śniegu można spodziewać się w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim i wałbrzyskim.
Na obszarze położonym powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 centymetrów. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 21 w poniedziałek do godziny 10 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Jak podaje IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.