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Prognoza

Uwaga na śnieg w górach. Ostrzeżenia IMGW

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Śnieg na gałęziach
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek żółte alarmy przed intensywnymi opadami śniegu, które spodziewane są w kilku powiatach na południowo-zachodnim krańcu naszego kraju. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed intensywnymi opadami śniegu dla części Polski.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Żółte alarmy IMGW wydano dla województwa dolnośląskiego. Opadów śniegu można spodziewać się w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim i wałbrzyskim.

Na obszarze położonym powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 centymetrów. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 21 w poniedziałek do godziny 10 we wtorek.

meteo
meteo
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Jak podaje IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
ŚniegPolskapogodadolnośląskie
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