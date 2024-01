Uderzenie zimy. Do Polski wleje się fala siarczystego mrozu

Bardzo zimne powietrze dociera do nas znad północy kontynentu. Temperatura znacząco spadnie w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia. W najcieplejszych chwilach dnia na terenie części kraju będzie kilkanaście stopni Celsjusza poniżej zera, a nad ranem możliwy jest 20-stopniowy mróz. W prognozie pogody na najbliższe dni są opady śniegu, ale widać też dużo słońca.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- W ciągu najbliższej doby na pogodę w północnej Polsce będzie miał wpływ rozległy i mroźny wyż Hannelore znad Skandynawii, który sprowadza do naszego kraju arktyczne powietrze - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. - Liczne rozpogodzenia na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie oraz Podlasiu będą sprzyjać intensywnemu wypromieniowaniu ciepła, czego efektem będzie bardzo silny mróz - zaznacza. Na aurę w południowej Polsce wpłynie natomiast śródziemnomorski niż Charlotte z frontem atmosferycznym, dlatego tam należy spodziewać się wyższej temperatury i opadów.

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie od małego na północy kraju dużego i całkowitego na południu, gdzie spadnie od 5 do 10 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Tylko w Bieszczadach powieje silnie, w porywach osiągając prędkość 60-70 kilometrów na godzinę.

Mroźno, ale słonecznie

W poniedziałek wypogodzi się, a w niektórych miejscach zrobi się słonecznie. Większe zachmurzenie możliwe jest jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, lokalnie ze słabymi opadami śniegu. Nad ranem w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim temperatura znacznie spadnie i wyniesie od -22 do -18 st. C. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach zobaczymy od -12 st. C na Suwalszczyźnie do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Wtorek również zapowiada się pogodnie, a miejscami słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie na północy Polski. Termometry w najcieplejszej chwili dnia pokażą od -9 st. C na Podkarpaciu do -2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Natomiast nad ranem na wschodzie i południu kraju mróz będzie silny i temperatura osiągnie od -22 do -18 st. C. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Ociepli się w połowie tygodnia

W środę na przeważającym obszarze kraju zrobi się pochmurno. Lokalnie we wschodnich regionach mogą wystąpić słabe opady marznącej mżawki. Pogodnie będzie jedynie na krańcach południowych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na południu do 1 st. C na północy. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Czwartek we wszystkich regionach upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Temperatura maksymalna osiągnie od -4 st. C na południu do 1 st. C na północy. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl