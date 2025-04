Tak będą przemieszczać się burze. Mapy

W piątek przez Polskę przejdzie front atmosferyczny, niosący burze z silnym wiatrem oraz opadami deszczu i gradu. Według prognoz niebezpieczne warunki wystąpią po południu i w nocy. Sprawdź, na co się przygotować.

W drugiej części dnia na południu kraju zaznaczy się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która około godziny 14 położona będzie na linii Opole - Kraków , a następnie około godziny 20 rozciągać się będzie od Zielonej Góry , przez Poznań , Łódź , po Lubelszczyznę. Spowoduje to, że bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe znad Morza Śródziemnego zalegające aktualnie nad Polska, zostanie wyparte przez chłodniejsze powietrze polarne znad Atlantyku.

- W strefie frontu atmosferycznego, z uwagi na korzystne warunki termodynamiczne, prognozowane są umiarkowane i silne burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę oraz miejscami opady gradu o średnicy nawet od trzech do pięciu centymetrów - ostrzega ekspert.