"Szykuje nam się duże ochłodzenie"

- Przed tym frontem płynie bardzo ciepłe powietrze (...) Dzisiaj na wschodzie kraju przewidujemy 24, a może lokalnie 25 stopni Celsjusza. To jest to ciepło z południa - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Wdzierające się zimno z północy

- Zamiast ciepłego powietrza, które mamy teraz, wprost z północy napłynie do nas zimno. To będzie zimno wdzierające się w najbliższy weekend z północnego wschodu. Na tyle duże, że możliwe są przymrozki - podkreślił Wasilewski.

Jak wynika z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mroźne poranki mogą wystąpić już w piątek na północy kraju (województwa zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie). Również w ciągu dnia odczujemy spadek temperatury. W sobotę termometry pokażą od termometry pokażą od 10 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu.