Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Rozbuduje się klin ciepła. Pogoda będzie jak w kalejdoskopie

|
Rozbuduje się klin ciepła
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Ventusky
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pogodę w Polsce będą naprzemiennie kształtować niże i wyże. Oznacza to zróżnicowaną aurę - możemy spodziewać się zarówno dni z deszczem, jak i z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. W połowie przyszłego tygodnia się ociepli.

Polska znajduje się pod wpływem klina Wyżu Azorskiego, ale od południa w ten układ wciska się niż śródziemnomorski. Związany z nim front atmosferyczny obejmie w nocy wschodnią część kraju, przynosząc całkowite zachmurzenie i opady deszczu. Jednocześnie z północy nadal napływa chłodne powietrze polarne. W sobotę zatokę niżową będzie wypierać znad wschodniej Polski silnie rozbudowujący się wyż, a od północnego zachodu zacznie nasuwać się następna zatoka, związana z wieloośrodkowym niżem północnoatlantyckim. Przemieszczający się w jej obrębie słabo aktywny front chłodny wkroczy nad zachodnie regiony kraju.

W niedzielę front ten przemieści się nad północno-wschodnią Polskę, a w ślad za nim podąży znad Atlantyku kolejna strefa frontowa, przynosząc zachodnim regionom kraju przelotne opady deszczu. Nadciągnięcie nowej zatoki niżowej spowoduje przejściową zmianę cyrkulacji - chłodny, północny przepływ ustąpi miejsca łagodniejszym masom z południowego zachodu.

Pogoda na weekend. Gdzie spodziewać się deszczu

W większości kraju sobota przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Tylko na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu początkowo będzie ono duże, z przelotnym deszczem do 5 litrów na metr kwadratowy. Po południu nad Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską wkroczy kolejna strefa słabych, przelotnych opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 18-20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę na przeważającym obszarze Polski spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na północy i zachodzie kraju okresami będzie ono duże, przynosząc opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 18-19 st. C na północy, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym wschodzie. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu.

Klatka kluczowa-693212
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Nowy tydzień zacznie się chłodno. Co będzie potem

W poniedziałek front przesunie się z zachodu w głąb kraju, a za nim spłynie chłodne powietrze. Jego zetknięcie się z łagodniejszą masą zalegającą jeszcze nad Polską będzie sprzyjać rozbudowie dość szerokiej strefy opadów. We wtorek deszcz zacznie zanikać, a nasz kraj znajdzie się w zasięgu wyżu oraz w słabym klinie ciepła. W środę od zachodu zacznie się jednak nasuwać kolejna zatoka niżowa. Przyniesie ona więcej chmur i deszczu, ale jednocześnie wymusi adwekcję cieplejszego powietrza i rozbudowę klina ciepła. Dzięki temu temperatura na zachodzie i południu kraju może miejscami przekroczyć 25 st. C.

W poniedziałek na północnym zachodzie punktowo pojawią się przelotne opady do 5 l/mkw. W reszcie kraju będzie pochmurnie, z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Możliwe są burze. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 17 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Śląsku. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie umiarkowany.

We wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym wschodzie okresami jeszcze popada do 5 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na zachodzie. Wiatr z północy, skręcający od zachodu na południowy, okaże się słaby i umiarkowany.

W środę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie będzie ono wzrastać do dużego i przyniesie opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23-24 st. C, w centrum kraju do 25-26 st. C miejscami na południu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i południa.

Klatka kluczowa-693181
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
Czytaj także:
Lato w Londynie
Rekordowe odszkodowania. Upał niszczy Londyn
Świat
33 min
pc
Polka projektuje księżycową bazę dla NASA. "Zamieszkamy w dmuchanych namiotach"
TVN24
Traba wodna u wybrzeży Ustki
Trąba wodna nad Bałtykiem. Synoptyk tłumaczy, jak powstała
Polska
Strażacy sprzątają skutki nawałnic we Włoszech
Chciała zamknąć okno, szkło zraniło ją w nogę. Nie żyje
Świat
Przymrozki, lekki mróz
Było zimno. Tutaj temperatura mocno spadła
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Czeka nas miła niespodzianka w pogodzie. "Większość modeli jest zgodna"
Prognoza
Ratownicy wydostali małżeństwo z auta porwanego przez rwący nurt
Rwący nurt porwał auto, którym podróżowało małżeństwo
Świat
Cisza na Atlantyku
Cisza na Atlantyku. Ten rok może być rekordowy
Świat
W Wielkiej Brytanii pada najwięcej od miesięcy
Najbardziej mokry okres od miesięcy. Mimo to wciąż panuje susza
Świat
Ocean
El Nino się intensyfikuje
Nauka
W sierpniu Grecję trawiło wiele pożarów
Piorun trafił w szczyt. Od 10 dni walczą z pożarem
Świat
Deszcz
Pogodowy miszmasz. Na jaką temperaturę możemy liczyć
Prognoza
Kot na tarasie
Kamera nagrała to, co zrobił ich kot. "Byliśmy zdziwieni"
Polska
Kobieta utonęła
63 tysiące uderzeń piorunów w samej Toskanii. Wielkie załamanie pogody
Świat
Susza w Wielkiej Brytanii
Za nami najgorętszy miesiąc w historii pomiarów
Nauka
deszcz shutterstock_2728424567
Tąpnięcie w pogodzie. O upale możemy zapomnieć
Prognoza
Ogień w pobliżu słynnego muzeum
Ogień w pobliżu słynnego muzeum. Było ryzyko ewakuacji mieszkańców
Świat
Zniszczenia na Majorce
Kobieta zginęła na Majorce
Świat
Prognozowane opady na czwartek
Deszczowe fronty nad Polską. Tutaj będzie padać
Prognoza
Opady deszczu nocą
Ostrzeżenia IMGW. Intensywne opady i silny wiatr
Prognoza
Upał, słońce
Za nami podmuch upału we wrześniu. Tu było najgoręcej
Polska
Autobus utknął w zalanym tunelu w mieście Zapopan
Autobus pełen ludzi wjechał do zalanego tunelu
Świat
Pochmurno, połowa września, chłodno
Idzie ochłodzenie. Tyle stopni zobaczymy na termometrach
Prognoza
Osuwisko zeszło na auta zaparkowane przy wejściu na szlak na górę Fudżi
Osuwisko zeszło na auta blisko słynnego japońskiego szczytu
Świat
Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
"Niszczycielski" wpływ na wyspy. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu
Świat
W Kenii znaleziono kilkanaście martwych słoni
"Poważny cios dla populacji słoni". Podejrzewają otrucie
Świat
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Przed domem Nicolasa Cage'a otworzyła się wielka dziura w ziemi
Świat
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
IMGW ostrzega przed upałem
Prognoza
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Walczą z ogromnym pożarem. Ewakuowano 250 domów i schronisko dla zwierząt
Świat
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom