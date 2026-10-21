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Radar i mapa opadów. Deszczowa strefa przejdzie przez Polskę

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Opady w czwartek
Prognozowana trasa przejścia opadów
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
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Do Polski zmierzają potrzebne opady. Front atmosferyczny z deszczem wkroczy do nas już w nocy ze środy na czwartek. Wędrówka potężnej dawki wilgoci przez nasz kraj będzie kontynuowana w dzień. Miejscami może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Sprawdź, co nas czeka.

W środę niektóre miasta w Polsce były cieplejsze niż Madryt czy Rzym. Jak mówił na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, były takie miejsca w naszym kraju, gdzie temperatura oscylowała w granicach 22 stopni Celsjusza.

Taki wybuch ciepła zostanie z nami na krótko. W nocy ze środy na czwartek dojdzie do zmiany w pogodzie.

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Front przejdzie przez Polskę

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, aura w Polsce kształtowana będzie przez zatokę niżu Jella znad Morza Północnego i związaną z nią strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. Już tej nocy nocy przyniesie on wzrost zachmurzenia oraz słabe i umiarkowane, ciągłe opady deszczu na zachodzie kraju do 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na Dolnym Śląsku deszczu będzie więcej, może spaść do 20 l/mkw.

Nadchodzą opady deszczu. Bardzo potrzebne

W ciągu dnia strefa frontowa będzie powoli przemieszczać się na wschód. Do wieczora opady deszczu pojawią się niemal w całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Zdonek dodał, że opady deszczu będą przeważnie słabe i umiarkowane, lecz o charakterze ciągłym. W pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę i Podkarpacie spadnie od 10 do 20 l/mkw.

Synoptyk zwrócił uwagę, że prognozowane opady "to dobra wiadomość" w świetle panującej suszy oraz faktu, że tegoroczny październik jest wyjątkowo suchym miesiącem.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ: Susza w Polsce. "Mamy problem świadomościowy"

Klatka kluczowa-792473
Prognozowana trasa przejścia opadów
Źródło: Ventusky.com

Radar i mapa opadów w Polsce

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogody
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