Prognoza Przyjdą kolejne opady śniegu. Potem ściśnie całodobowy mróz Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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Do Polski wciąż będzie spływać powietrze pochodzenia arktycznego z kierunków północnych. O takiej cyrkulacji decydują wspólnie wyż Manuel z głównym centrum nad północną Skandynawią oraz ośrodki niżowe znajdujące się na wschód i północny wschód od nas.

Nocne i poranne spadki temperatur nie będą aż tak znaczące z uwagi na utrzymujący się umiarkowany, a w porywach dość silny wiatr oraz duże zachmurzenie. Znaczna wilgoć w połączeniu z porywistym wiatrem skutecznie obniżą jednak temperaturę odczuwalną - w najcieplejszym momencie dnia wszędzie będzie to poniżej zera stopni Celsjusza.

Dalsze opady śniegu

Niż Talia, który znajduje się nad północno-zachodnią częścią Niziny Wschodnioeuropejskiej, będzie stopniowo wypełniał się i odsuwał wraz z towarzyszącym mu frontem okluzji. Jednocześnie dostaniemy się w zasięg zatoki kolejnego niżu z centrum przemieszczającym się wraz z rozległą strefą frontową nad Wyżyną Środkoworosyjską. To wszystko sprawi, że we wtorek nadal będą dominować chmury i czeka nas ponownie typowo zimowy miks opadów - podobny w przebiegu do poniedziałkowego. W wielu miejscach, nawet poza strefami opadów, na drogach zrobi się bardzo ślisko.

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We wtorek na zachodzie opady zanikną. Pojawią się większe przejaśnienia, w drugiej części dnia - lokalne rozpogodzenia. Poza tym będzie pochmurno. W Zatoce Gdańskiej pojawią się przelotne opady deszczu. Deszcz ze śniegiem i mokry śnieg wystąpią w centrum i na wschodzie kraju. Na południu spadnie do 3-8 centymetrów białego puchu a wysoko w górach pokrywa śnieżna przyrośnie o około 10 cm.

Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 st. C na południu i wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do lokalnie 4-5 st. C na Pomorzu, Warmii i Kujawach. Wiatr z północnego zachodu powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 30-50 kilometrów na godzinę. W górach spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Więcej słońca, ale coraz zimniej

W kolejnych dniach ciśnienie będzie sukcesywnie rosnąć. Opady w przeważającej części kraju zanikną i zobaczymy coraz więcej słońca. Wyjątkiem będą krańce południowe i południowo-wschodnie, gdzie w czwartek, w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek pojawią się kolejne słabe, ale ciągłe opady śniegu, związane z przemieszczającym się w naszym sąsiedztwie niżem o rodowodzie śródziemnomorskim.

Wał wysokiego ciśnienia rozciągający się od Skandynawii, przez Niemcy, po Półwysep Apeniński będzie cały czas skutecznie odcinał nas nie tylko od cyrkulacji zachodniej i niżów znad Atlantyku, ale też od łagodnego powietrza z tamtego kierunku. Przeważać będzie napływ surowego arktycznego powietrza z północnego wschodu. Ochłodzenie będzie się pogłębiać z każdym dniem - od czwartku lokalnie na wschodzie, a w piątek i sobotę już w wielu miejscach kraju możliwy będzie całodobowy mróz.

Na środę prognozujemy duże i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie i początkowo w centrum mogą wystąpić śladowe opady śniegu, a w rejonie Zatoki Gdańskiej - deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i wyniesie od 1-2 st. C na południu, wschodzie i w centrum do 3-4 st. C na Warmii, Kujawach i Pomorzu Gdańskim. Wiatr z kierunków północnych powieje słabo i umiarkowanie.

W czwartek w centrum i na północy wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Na południu będzie pochmurno, a w godzinach wieczornych na krańce południowe nasuną się słabe, ciągłe opady śniegu - w 12 godzin spadnie go 5-10 cm. W większości kraju słupki rtęci pokażą 0-1 st. C, jedynie na Pomorzu Zachodnim może być cieplej, do 2 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Ściśnie całodobowy mróz

Piątek zapowiada się na dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Więcej chmur pojawi się jedynie na południowym wschodzie, gdzie okresami wystąpią opady śniegu do 3-8 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na wschodzie do 0-1 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany.

W sobotę spodziewamy się pogodnej aury - większe zachmurzenie wystąpi początkowo jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3/-2 st. C na wschodzie do -1/0 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr z północnego wschodu powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky