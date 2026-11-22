Prognoza Śnieg nie tylko w górach. Na drogach zapanują trudne warunki Tomasz Wakszyński |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek sytuacja synoptyczna nie ulegnie znaczącej zmianie w stosunku do chwili obecnej. O kierunku i charakterze cyrkulacji powietrza do Polski nadal będą decydować dwa układy baryczne - wyż Manuel znad Norwegii oraz niż Talia znad północno-zachodniej Rosji. To one sprowadzają do nas z rejonu Morza Grenlandzkiego i Barentsa zimne powietrze arktyczne morskie.

Trudne warunki na drogach

Jeżeli chodzi o typ pogody, decydującą rolę będzie odgrywać stopniowo wypełniający się niż Talia. Niemal w całym kraju będą dominować chmury z opadami śniegu z deszczem i mokrego śniegu, przeważnie o charakterze przelotnym. W górach, ale również lokalnie na nizinach, może popadać przelotny śnieg tworzący miejscami pokrywę śnieżną, która dłużej utrzyma się w górach. O typie opadu decydować będzie zarówno pora dnia i nocy, jak i ukształtowanie terenu.

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Warunki na drogach będą trudne nie tylko w strefie opadów - w wielu miejscach w godzinach nocnych i porannych po wcześniejszych opadach nawierzchnie dróg i chodników mogą lokalnie zamarzać. Dodatkowo w dalszym ciągu będzie się utrzymywać znaczny gradient baryczny, co przełoży się na umiarkowany i w porywach dość silny wiatr niemal w całym kraju, który znacząco obniży temperaturę odczuwalną.

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Od północy, głównie na Wybrzeżu, pojawią się opady deszczu rzędu 7-12 litrów na metr kwadratowy, które będą przechodzić w śnieg z deszczem, a następnie mokry śnieg do 1-5 centymetrów. Przejściowo na terenie całego kraju pokrywa śnieżna może przyrosnąć o 1-2 cm, a miejscami na północy i w rejonie górskim - o nawet 5 cm. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 40-50 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu i w rejonie górskim - do 60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Wciąż będzie padać

We wtorek poza krańcami zachodnimi czeka nas podobna pogoda co w poniedziałek, z przelotnymi opadami śniegu z deszczem i śniegu. W środę w dalszym ciągu pozostaniemy między wyżem Manuel i niżem Talia, ale w przeważającej części kraju opady zanikną - jedynie na wschodzie może śladowo popadać śnieg.

Wtorek przyniesie na zachodzie większe przejaśnienia i zanik opadów. Poza tym będzie pochmurnie z przelotnymi opadami śniegu z deszczem i śniegu. Na południowym wschodzie, głównie w rejonie górskim, pokrywa śnieżna może przyrosnąć o 5-8 cm. Wiatr północno-zachodni będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 30-50 km/h.

W środę prognozujemy przeważnie duże zachmurzenie. Na wschodzie mogą wystąpić śladowe, przelotne opady śniegu, a w reszcie kraju obejdzie się bez opadów. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany.

Szansa na więcej słońca

W czwartek i piątek z północnego wschodu i wschodu zacznie napływać surowe i suche powietrze arktyczne. Opady, związane z przemieszczaniem się niżu o rodowodzie śródziemnomorskim nad Bałkanami, będą możliwe tylko na południowych krańcach kraju.

W czwartek w centrum i na północy Polski spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się na południu, gdzie wieczorem w rejonie górskim wystąpią słabe, ale ciągłe opady śniegu rzędu 2-5 cm. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Chmury będą przeważać jedynie na południowym wschodzie, gdzie okresami spodziewane są opady śniegu do 2-5 cm. Wiatr z północnego wschodu i wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky