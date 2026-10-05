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Prognoza

Widać wyraźną zmianę w pogodzie

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Deszcz, ulewy, jesień
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Wciąż cieszymy się ładną, wyżową aurą, ale nie potrwa to długo. W środku tygodnia zaznaczy się u nas wpływ niżu, co najpierw objawi się opadami, a niedługo później spadkiem temperatury. Odczucie chłodu pogłębi silny wiatr.

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia kształtowanym przez wyż Dieter z centrum nad środkową Europą. We wtorek tylko o północne regiony kraju otrze się front chłodny, przynosząc nieco chmur i lokalne, przelotne opady deszczu. Z południowego zachodu wolno płynie cieplejsze i suchsze powietrze, dzięki któremu we wtorek po południu temperatura na przeważającym obszarze kraju przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Wyżowa pogoda sprzyja jednak nocnemu wypromieniowaniu ciepła z gruntu. Z tego powodu, mimo obecności dość ciepłej masy powietrza, nad ranem temperatura może miejscami spadać poniżej 5 st. C. To silne wychłodzenie jest również przyczyną formowania się mgieł i zamgleń, których jednak powinno być już mniej niż w poniedziałek rano w związku z nasilaniem się wiatru.

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na północy okresami pojawi się więcej chmur i miejscami słabo popada do 3 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-18 st. C na Kaszubach, Warmii i Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr z zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północnym wschodzie i wschodzie chwilami powieje silniej.

Klatka kluczowa-749176
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Z wyżu do niżu

W środę Polska pozostanie w zasięgu pogodnego wyżu i napływających z południa ciepłych mas powietrza. Wyraźna zmiana pogody nastąpi w czwartek, gdy od zachodu nasunie się zatoka niżowa związana z niżem Felicia, typowym dla jesieni układem ciśnienia. Ośrodek tego układu niskiego ciśnienia przemieści się znad Atlantyku nad Bałtyk, a ciśnienie w jego centrum będzie gwałtownie spadać. Towarzyszący mu front chłodny przyniesie rozległą strefę deszczowych chmur.

Środa zapowiada się pogodnie - nieco więcej chmur wystąpi tylko na północy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 17 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

W czwartek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-15 l/mkw., które będą postępować od zachodu w głąb kraju. Padać nie będzie tylko na wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Do Polski wkroczy układ frontów

W piątek front, wypychany przez napierające znad Atlantyku chłodne powietrze polarne, przemieści się za wschodnią granicę kraju. W ślad za nim od zachodu wkroczy kolejny układ frontów związany z niżem północnoatlantyckim. Niż Felicia, utrzymujący centrum w rejonie Zatoki Fińskiej i pogłębiający się, będzie intensywnie tłoczyć chłodne powietrze znad północnego Atlantyku i Oceanu Arktycznego. Z tego powodu w drugiej połowie tygodnia czeka nas wyraźny spadek temperatury, połączony z silnym, porywistym wiatrem wywołanym szybką cyrkulacją mas powietrza.

Szykuje się pochmurny piątek z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie. Okresami popada - do 20 l/mkw. na północy i do 5-10 l/mkw. w reszcie kraju. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południu. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie dość silny, w porywach dochodzący do 70 km/h, a na północnym wschodzie kraju - nawet do 80-90 km/h.

W sobotę będzie pochmurnie, ale z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południowym zachodzie i południu. Powieje wiatr południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający 50-60 km/h.

Klatka kluczowa-749188
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
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