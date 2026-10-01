Prognoza Pogoda znów ma być niebezpieczna. Prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na piątek - gęsta mgła

W piątek niektóre regiony Polski ma spowić gęsta mgła. Ostrzeżenia mogą pojawić się w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (w północno-zachodniej połowie) oraz lubuskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę - gęsta mgła

Gęsta mgła utrudni życie także w sobotę. Synoptycy zamierzają przed nią ostrzegać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w północnej części województwa wielkopolskiego.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.