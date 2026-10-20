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Prognoza

Wybuch ciepła, a potem zastrzyk chłodu. Tak urządzą nas niże

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Jesień, pogodnie
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: PAP/Szymon Pulcyn
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W środę czeka nas prawdziwy jesienny wybuch ciepła. Miejscami temperatura sięgnie 20 stopni, a nawet przekroczy tę wartość. Takie wartości na termometrach nie utrzymają się jednak zbyt długo, bo niże ściągną do nas chłodne i wilgotne masy powietrza.

Ciśnienie atmosferyczne w Polsce spada, ponieważ dostajemy się od zachodu pod wpływ układów niżowych - Jella znad Szkocji oraz Katia znad północnych Włoch. Powietrze, do tej pory leniwie sunące nad Polską, bo trzymane w ryzach przez wyż znad Rosji, zaczyna wyraźnie przyspieszać. Zalegające nad nami chmury frontowe od południa ustępują miejsca rozpogodzeniom, co ma związek z klinem ciepła rozbudowującym się od Morza Śródziemnego i Bałkanów, budującym tak zwany ciepły wycinek niżu.

20 stopni, a może nawet więcej

Jeszcze w nocy miejscami może pokropić na północy, północnym wschodzie oraz na krańcach zachodnich. W środę jednak chmury nad regionami północnymi i północno-wschodnimi mają się rozmywać, choć na Warmii, Mazurach i Podlasiu wciąż możliwe są przelotne, słabe opady deszczu. W napływającej ciepłej masie powietrza temperatura w wielu regionach osiągnie 20 stopni Celsjusza, a na południu, dodatkowo podbijana przez wiatr halny, może tę wartość nawet przekroczyć.

Szykuje się pogodna środa, choć rano miejscami rozwiną się mgły. Jedynie na północy i północnym wschodzie kraju pojawi się jeszcze więcej chmur, a na Warmii i Podlasiu może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15-16 st. C na północy, przez 18-20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C w Małopolsce. Wiatr z południowego wschodu będzie na ogół umiarkowany, ale na południu i wschodzie - okresami dość silny. W Tatrach powieje halny, z porywami powyżej 80 kilometrów na godzinę.

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Front przyniesie sporo deszczu

W tym samym czasie niż znad Szkocji zacznie ściągać znad Atlantyku chłodne masy powietrza polarnego, tłocząc je w głąb Europy. Poprzedzi je falujący front chłodny, niosący silnie wypiętrzone chmury z dość obfitym deszczem. Strefa ta nasunie się nad Polskę od zachodu w nocy ze środy na czwartek, by w ciągu dnia wędrować dalej w głąb kraju. Tuż za frontem dosięgnie nas rozległa zatoka chłodu znad Atlantyku. W piątek front wciąż będzie wpływał na pogodę we wschodnich regionach kraju, gdzie w chłodnej masie polarnej możliwe są przelotne opady. Dodatkowo od zachodu zbliży się kolejny niż, mocno wirujący nad Wyspami Brytyjskimi.

Czwartek będzie pochmurny z opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, które będą przemieszczać się z zachodu na wschód Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na zachodzie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na wschodzie. Wiatr z południa i zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny.

Piątek zapowiada się pochmurnie, ale z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie miejscami może przelotnie popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południa.

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Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

W sobotę wpływ niżu znad Wysp Brytyjskich na pogodę w Polsce wzrośnie. Układ wepchnie nad nasz kraj słabo aktywny front atmosferyczny i wilgotne, oceaniczne masy powietrza z przelotnym deszczem, które obejmą w szczególności północną połowę kraju.

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Tego dnia będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na północy i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny.

W niedzielę do Polski zacznie wkraczać mocniej rozbudowana atlantycka formacja frontowa, niosąc ze sobą jeszcze jeden zastrzyk chłodu. Modele pogodowe wskazują jednak, że po jej przejściu, w kolejnym tygodniu czeka nas powrót fali łagodnego ciepła.

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Prognoza pogody na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

W ostatni dzień tygodnia ma być pogodnie w większości kraju. Więcej chmur z odchodzącymi opadami deszczu utrzyma się na północnym wschodzie, a po południu deszczowo zrobi się na zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południu. Powieje umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr z południowego wschodu.

Źródło: tvnmeteo.pl
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