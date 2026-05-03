Prognoza Nadciągają opady i burze. Tu spadnie najwięcej deszczu Arleta Unton-Pyziołek

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska dostaje się od zachodu w obszar obniżonego ciśnienia związanego z łańcuszkiem niżów rozciągających się od rosyjskiej Arktyki, przez Skandynawię, Niemcy i Francję, aż po Maroko i Algierię. Niże powstały na wielkim, falującym froncie chłodnym powstałym w wyniku starcia ciepła z chłodem. Chłodne powietrze polarne znad Atlantyku Północnego napiera na klin ciepła rozwinięty od Afryki Północnej, przez Polskę, po Zatokę Fińską i Rosję.

Wieczorem i w nocy nad północno-zachodnią Polskę ma wolno wkraczać umiarkowanie aktywny front z kłębiącymi się i piętrzącymi chmurami. W poniedziałek strefa ta objąć ma regiony północne i zachodnie. Rozpocznie się proces stopniowego wypierania zwrotnikowego powietrza znad Polski przez masy polarne, który trwać ma kilka dni.

Towarzyszyć mu będzie przemieszczanie się wielkich formacji chmur, najpierw burzowych z deszczem i gradem. W drugiej połowie tygodnia nad krajem postępować ma szeroka strefa zachmurzenia warstwowego z ciągłym deszczem. Skumulowana suma opadów do piątku wieczorem ma na zachodzie i północy kraju wynieść do 30-50 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo opady burzowe mogą miejscami podnieść te sumy do 60 l/mkw., szczególnie w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim.

Burzowa aura w poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie nam kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie i północy ma ono wzrastać do dużego. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie oraz Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce okresami wystąpią opady deszczu do 5-20 l/mkw, miejscami także burze. Południowo-zachodni i zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, we wschodniej i północnej Polsce w porywach sięgający 50-60 kilometrów na godzinę, w burzach silny.

We wtorek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Słoneczna aura wystąpi jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów spodziewany jest okresowy deszcz do 10-25 l/mkw. oraz burze z gradem. Padać nie powinno jedynie na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje południowy wiatr, skręcający od zachodu na północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie rozwijający prędkość do 60 km/h, a w burzach silny.

Deszcz także w środku tygodnia

Środa zapowiada się raczej pochmurno, ale na południu mogą pojawić się przejaśnienia. Okresami wystąią opady deszczu do 10-25 l/mkw., w południowej Polsce także burze z gradem. Wiatr z kierunków północnych będzie umiarkowany, w burzach silny.

W czwartek na północnym zachodzie kraju prognozowane są większe przejaśnienia i zanik opadów. W pozostałych regionach będzie pochmurni z opadami deszczu do 10-30 l/mkw., a na może zagrzmieć. Z północnego wschodu i wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w burzach silny.

Piątek na południowym zachodzie kraju przyniesie większe przejaśnienia i zanik opadów. Poza tym będzie pochmurno, a okresowo wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny.

