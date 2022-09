Pogoda na jutro - sobota 24.09. Noc z mgłami, w dzień słońce będzie wyglądać zza chmur

Na noc synoptycy nigdzie nie zapowiadają opadów deszczu, ale w niektórych miejscach utworzą się mgły ograniczające widzialność. Sobota 24.09 zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, a temperatura osiągnie maksymalnie od 13 do 18 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na zachodzie i północy kraju umiarkowane zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i całkowitego. W południowej i wschodniej części kraju pojawią się rozpogodzenia, miejscami możliwe są również mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, przez 7 st. C w centralnych regionach, do 9 st. C na zachodzie i Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na sobotę 24.09

Rano w niektórych miejscach na wschodzie i południu kraju będzie mglisto. W ciągu dnia zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami. Na krańcach północno-wschodnich lokalnie mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze słabą siłą, ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie poziom około 50-70 procent, przy czym najwyższa będzie na północy kraju. Mieszkańcy przeważającej części Polski odczują komfort termiczny, tylko na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz częściowo na Mazowszu i Lubelszczyźnie będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się neutralne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane. Nad ranem możliwe są zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1004 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w sobotę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z okresowymi rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr, z przewagą kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowane jest duże zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota w Gdańsku, Sopocie i Gdyni upłynie z dużym, okresami umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr powieje słabo, z kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie duże. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, przewagą kierunków południowych. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr, z przewagą kierunków południowych. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu zachmurzenie początkowo będzie duże. W ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr, z przewagą kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie nocą zachmurzenie będzie umiarkowane, z większymi rozpogodzeniami w drugiej części nocy. Nad ranem mogą wystąpić zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w sobotę mogą spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, które będzie wzrastać do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 986 hPa.

