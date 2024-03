Pogoda na jutro. W piątek 29.03 wróci słońce. Jeśli pojawią się opady, to będą słabe i mokro zrobi się w nielicznych miejscach, wcześniej nieco więcej deszczu spadnie jednak nocą. Należy spodziewać się silnych porywów wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na zachodzie kraju zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, a w niektórych miejscach pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Pomorzu do 8 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr z kierunków zachodnich w większości kraju powieje słabo i umiarkowanie, okresowo na południowym wschodzie będzie silniejszy i w porywach osiągnie tam prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 29.03

W piątek będzie przeważać na ogół pogodna aura. Więcej chmur okresowo pojawi się na Pomorzu i w zachodniej części kraju. Deszcz może słabo popadać nad ranem na krańcach wschodnich, a w ciągu dnia - na północnym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek osiągnie poziom 50-60 procent. Na przeważającym terenie kraju będzie ciepło, natomiast mieszkańcy północno-zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne częściowo na zachodzie i północy okażą się neutralne, a poza tym aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w stolicy będzie duże z rozpogodzeniami do umiarkowanego, prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek przyniesie pogodną aurę w Warszawie. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w nocy w Gdańsku, Sopocie i Gdyni okaże się umiarkowane ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy w Gdańsku sięgnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek zachmurzenie w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie umiarkowane, wzrastające do dużego, padać nie powinno. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, który rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku 1002 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w piątek będzie dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie początkowo będzie rosło, później zacznie się wahać - w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy zachmurzenie we Wrocławiu okaże się zmienne z przewagą umiarkowanego. Temperatura minimalna osiągnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zapowiada się pogodny piątek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami silniejszy, rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie w nocy w Krakowie będzie duże, okresowo spadnie deszcz. Pod koniec nocy pojawią sę rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nadciągnie z kierunków zachodnich. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 970 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w piątek w Krakowie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 978 hPa.

