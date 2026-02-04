Logo TVN24
Pogoda na jutro - czwartek, 05.02. Nocą na drogach będzie bardzo ślisko. Uważajmy!

|
Noc gołoledź
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 05.02. Noc przyniesie bardzo trudne warunki na drogach. Opady śniegu i deszczu marznącego przy ujemnej temperaturze sprzyjać będą powstawaniu lodowicy w dużej części kraju.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Czeka nas pochmurna noc. Na północnym wschodzie kraju spadnie do 1-3 centymetrów śniegu. Poza tym kraj obejmie szeroka strefa opadów śniegu przechodzących w śnieg z deszczem marznącym. Możliwe, że na Ziemi Lubelskiej i Pomorzu Zachodnim spadnie do 5-10 cm śniegu. Poza tym suma opadów mokrego śniegu wyniesie do 5 cm. Będą one przechodzić w śnieg z deszczem marznącym i deszcz. Na przeważającym obszarze kraju może pojawić się lodowica. Temperatura minimalna wyniesie od -12/-10 stopni Celsjusza na Podlasiu i Warmii, przez -6/-4 st. C w centrum kraju, do -1/0 st. C na południu. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny na północy i wschodzie.

Klatka kluczowa-207916
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 05.02.

Czwartek zapowiada się pochmurnie. Na południu i w centrum kraju pojawi się miejscami słaby deszcz marznący i mgły. Na północy popada umiarkowany deszcz marznący lub deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie natomiast sypnie do 5 cm śniegu. W całym kraju drogi, chodniki i linie napowietrzne mogą być oblodzone. Tylko na południu spodziewany jest stopniowy zanik tego pogodowego zagrożenia. Termometry pokażą maksymalnie od -4/-2 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Powieje wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr, na północy - dość silny.

Klatka kluczowa-207962
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Największa wilgotność powietrza będzie w centralnej i północnej części kraju, gdzie wyniesie ponad 90 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-207940
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie aura będzie pochmurna, okresami popada słaby śnieg, a po północy i nad ranem - śnieg z deszczem marznącym powodującym gołoledź. Na termometrach zobaczymy co najmniej -6 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w stolicy aura będzie pochmurna, do południa okresami będą pojawiać się opady deszczu marznącego lub mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście aura okaże się pochmurna. Okresami pojawią się słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek przyniesie osobom przebywającym w Trójmieście pochmurną pogodę. Okresami popada śnieg przechodzący w śnieg z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno, pojawi się śnieg przechodzący w śnieg z deszczem marznącym powodującym gołoledź. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -6 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie , o będzie spadać, o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu aura będzie pochmurna, do południa okresami spadnie deszcz marznący lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Odczuwalny będzie. wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pochmurna. Okresami wystąpią opady śniegu z deszczem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu aura będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie aura okaże się pochmurna. Okresami pojawi się deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 976 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę. Może tam pojawić się również słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 972 hPa.

Klatka kluczowa-207944
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozaZimaMrózpogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
