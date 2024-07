Pogoda na jutro, czyli na czwartek 04.07. W nocy aura nad Polską będzie przeważnie pogodna, choć znad zachodu nad kraj nadciągać zaczną chmury. Dzień okaże się natomiast pochmurny i deszczowy, a miejscami zagrzmi. Termometry pokażą do 24 stopni.

Pogoda na noc

W nocy w prawie całym kraju będzie pogodnie. Jedynie przejściowo na wschodzie wystąpi większe zachmurzenie, a lokalnie może słabo popadać. Nad ranem na zachodzie kraju spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami do 1-2 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza w centrum do 13 st. C na zachodzie i wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 04.07

Czwartek zapowiada się pochmurno. Niebo ma się rozpogadzać, ale lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Po południu padać może także w zachodnich regionach, niewykluczone będą także pojedyncze burze. Termometry pokażą od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni, na zachodzie porywisty, sięgający maksymalnie 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 procent do 90 procent, a najwyższa spodziewana jest na północnym zachodzie. Zapanuje komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się głównie neutralne, niekorzystne jedynie w zachodniej Polsce.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie spodziewana jest pogodna noc. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Wieczorem może popadać słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą 23 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. Barometry wskażą o północy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w czwartek zachmurzone, ale w ciągu dnia wystąpią rozpogodzenia. Po południu może słabo padać. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie osiągnie w południe 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka dość pogodna noc bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. O północy na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale również słabymi opadami przelotnego deszczu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimum 11 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. O północy ciśnienie wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek upłynie we Wrocławiu pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Słabo, przelotnie może padać deszcz. Termometry pokażą do 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Na barometrach w południe zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dość pogodna aura zawita w nocy do Krakowa, chociaż wieczorem mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków zachodnich. Barometry wskażą o północy 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w czwartek zapanuje zmienne zachmurzenie z rozpogodzeniami. W ciągu dnia słabo popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 982 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

