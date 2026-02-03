Logo TVN24
Pogoda na dziś - wtorek, 3.02. Tam mogą powrócić opady śniegu

Zima, śnieg, mróz
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek 3.02 będzie kolejnym dniem na minusie - w całym kraju na termometrach zobaczymy ujemne wartości. Miejscami może słabo sypać śnieg. W całym kraju zapanuje niekorzystny biomet.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Wtorek w prawie całym kraju zapowiada się pogodnie i dość pogodnie, bez opadów. Jedynie w regionach południowych, a po południu także centralnych, zachmurzenie ma stopniowo wzrastać. W górach pojawić się mogą słabe, przedfrontowe opady śniegu, wieczorem możliwe są również w południowych województwach. Temperatura wyniesie maksymalnie od -13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -2 st. C w południowej Polsce. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby i umiarkowany, tylko okresowo na zachodzie i na Wybrzeżu dość silny.

Klatka kluczowa-203169
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 procent w regionach wschodnich i północnych do 90 procent na południowym zachodzie. W większości kraju będzie nam bardzo zimno. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Klatka kluczowa-203200
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie spodziewany jest wtorek pod znakiem pogodnego nieba bez zjawisk. Na termometrach zobaczymy do -11 st. C. Powieje wschodni, przeważnie słaby wiatr. W południe ciśnienie 1009 hPa osiągnie, ma powoli spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie -10 st. C. Wiatr najpierw zmienny, następnie południowo-wschodni, okaże się słaby. Ciśnienie ma powoli spadać, w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie we wtorek zachmurzone przeważnie w umiarkowanym i dużym stopniu. Termometry wskażą maksymalnie -7 st. C. Ze wschodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie sięgnie w południe 1006 hPa i ma powoli spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek zapanuje przeważnie pochmurna aura. W pierwszej części dnia mogą wystąpić przejaśnienia, ale pod wieczór niewykluczony będzie słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy do -2 st. C. Wiatr będzie wschodni, głównie umiarkowany. Ciśnienie będzie powoli spadać, a w południe osiągnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcom Krakowa wtorek przyniesie przeważnie duże zachmurzenie, wieczorem także słabe opady śniegu. Temperatura maksymalnie wzrośnie do -2 st. C. Umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 989 hPa, ma powoli spadać.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

