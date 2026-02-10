Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 10.02. Miejscami mroźnie, miejscami na plusie

|
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek 10.02 przyniesie nam dość zróżnicowaną aurę, od -6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie po 6 stopni na drugim końcu kraju. Nad częścią Polski sunąć ma strefa opadów, momentami nawet marznących.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W większości Polski wtorek zapowiada się raczej pochmurno. Przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia występować mają początkowo we wschodnich regionach, po południu także na południowym zachodzie. Słaby śnieg przechodzący w deszcz może padać w pasie od Śląska po centrum, a w drugiej części dnia po północny wschód kraju. Opady przejściowo mogą być marznące.

Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od -6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 0-1 st. C w centralnej Polsce, do 6 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby i umiarkowany, tylko w górach dość silny i silny, w porywach rozwijający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-217757
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent na północnym zachodzie do ponad 90 procent w centralnych regionach. Komfort termiczny odczujemy tylko na południu i wschodzie - w pozostałych częściach kraju będzie nam chłodno, na północnym wschodzie zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie niekorzystne, neutralne tylko na północnym zachodzie i południowym wschodzie.

Klatka kluczowa-217732
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie duże, okresami całkowite zachmurzenie. Mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem, przejściowo marznące. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni i południowy. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewany jest pochmurny wtorek z niewielkimi przejaśnieniami, ale raczej bez opadów. Rano mogą snuć się mgły. Termometry wskażą maksymalnie -3 st. C. Wiatr z kierunków południowych będzie przeważnie słaby. Ciśnienie ma szybko spadać, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu we wtorek zapanuje pochmurne niebo z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Z południowego wschodu i wschodu powieje przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i ma szybko spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka we wtorek duże zachmurzenie. Początkowo może padać marznący deszcz lub mżawka, ale opady mają szybko zanikać. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni i południowy, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie ma szybko spadać, w południe osiągnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek niebo nad Krakowem będzie pochmurne, ale bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Słaby, okresami zmienny wiatr powieje z kierunków wschodnich. W południe ciśnienie sięgnie 979 hPa i będzie szybko spadać.

Klatka kluczowa-217740
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jaga/Kontakt24

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaPolskaZima
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc, mróz, zimno
Śliskie drogi, srogi mróz. IMGW ostrzega
Prognoza
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
Nauka
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
Smog
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Świat
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Świat
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała
Świat
Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie
Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią
Świat
Mróz, lód, zima, kran
"Dziura" w chmurach. Temperatura spadła poniżej -25 stopni
Prognoza
Zima, pogoda, mróz
Mroźny początek tygodnia
Prognoza
Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Zanieczyszczenia powietrza mogą drastycznie zmieniać zachowanie mrówek
Smog
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"
Świat
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
Prognoza
Bialka
Białka Tatrzańska przyciąga kulturą Podhala
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
Prognoza
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą dalsze losy mrozu
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Świat
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Białka Tatrzańska
W Białce Tatrzańskiej czeka moc atrakcji
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zniszczenia w Portugalii
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom