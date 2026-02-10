Pogoda na jutro Źródło: tvnmeteo.pl

W większości Polski wtorek zapowiada się raczej pochmurno. Przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia występować mają początkowo we wschodnich regionach, po południu także na południowym zachodzie. Słaby śnieg przechodzący w deszcz może padać w pasie od Śląska po centrum, a w drugiej części dnia po północny wschód kraju. Opady przejściowo mogą być marznące.

Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od -6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 0-1 st. C w centralnej Polsce, do 6 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby i umiarkowany, tylko w górach dość silny i silny, w porywach rozwijający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo we wtorek

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent na północnym zachodzie do ponad 90 procent w centralnych regionach. Komfort termiczny odczujemy tylko na południu i wschodzie - w pozostałych częściach kraju będzie nam chłodno, na północnym wschodzie zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie niekorzystne, neutralne tylko na północnym zachodzie i południowym wschodzie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie duże, okresami całkowite zachmurzenie. Mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem, przejściowo marznące. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni i południowy. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa i będzie szybko spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewany jest pochmurny wtorek z niewielkimi przejaśnieniami, ale raczej bez opadów. Rano mogą snuć się mgły. Termometry wskażą maksymalnie -3 st. C. Wiatr z kierunków południowych będzie przeważnie słaby. Ciśnienie ma szybko spadać, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu we wtorek zapanuje pochmurne niebo z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Z południowego wschodu i wschodu powieje przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i ma szybko spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka we wtorek duże zachmurzenie. Początkowo może padać marznący deszcz lub mżawka, ale opady mają szybko zanikać. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni i południowy, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie ma szybko spadać, w południe osiągnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek niebo nad Krakowem będzie pochmurne, ale bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Słaby, okresami zmienny wiatr powieje z kierunków wschodnich. W południe ciśnienie sięgnie 979 hPa i będzie szybko spadać.

