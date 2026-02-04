Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - środa, 04.02. W części kraju sypnie śniegiem

|
Śnieg, lekki śnieg
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na środę, 4.02. Czekają nas zmiany w pogodzie. W większości kraju prognozowane jest zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą opady śniegu bądź deszczu. Miejscami termometry wskażą dodatnie wartości.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Środa przyniesie pochmurną aurę w większości kraju. Prognozowane są też słabe opady śniegu. Spadnie go do 1-5 centymetrów na północy, północnym wschodzie i nad ranem również częściowo w centrum kraju. Lokalnie w centrum i na wschodzie oraz wieczorem na południu pojawią się opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -11/-10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -5/-4 st. C w centrum, do 1-3 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiejący ze wschodu o umiarkowanej sile - w porywach dość silny - wiatr.

Klatka kluczowa-205518
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Najmniejsza będzie w północno-wschodniej Polsce, gdzie wyniesie około 80 procent. Im dalej na południowy wschód, tym wilgotność będzie większa - do ponad 95 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-205502
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie prognozowana jest pochmurna aura ze słabymi opadami śniegu i mokrego śniegu do godzin południowych. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Trójmieście będzie pochmurno. Przejściowo wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -9/-8 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa przyniesie mieszkańcom Poznania pochmurną pogodę. Początkowo pojawią się słabe opady śniegu i mokrego śniegu. Istnieje ryzyko, że wystąpią tam też opady marznące. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu aura okaże się pochmurna, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1-2 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota zapowiada się w Krakowie pochmurnie. Wieczorem pojawi się ryzyko wystąpienia opadów marznących. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1-3 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 982 hPa.

Klatka kluczowa-205510
Warunki drogowe w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

