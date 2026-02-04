Pogoda na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Środa przyniesie pochmurną aurę w większości kraju. Prognozowane są też słabe opady śniegu. Spadnie go do 1-5 centymetrów na północy, północnym wschodzie i nad ranem również częściowo w centrum kraju. Lokalnie w centrum i na wschodzie oraz wieczorem na południu pojawią się opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -11/-10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -5/-4 st. C w centrum, do 1-3 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiejący ze wschodu o umiarkowanej sile - w porywach dość silny - wiatr.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Najmniejsza będzie w północno-wschodniej Polsce, gdzie wyniesie około 80 procent. Im dalej na południowy wschód, tym wilgotność będzie większa - do ponad 95 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie prognozowana jest pochmurna aura ze słabymi opadami śniegu i mokrego śniegu do godzin południowych. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Trójmieście będzie pochmurno. Przejściowo wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -9/-8 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa przyniesie mieszkańcom Poznania pochmurną pogodę. Początkowo pojawią się słabe opady śniegu i mokrego śniegu. Istnieje ryzyko, że wystąpią tam też opady marznące. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda dziś - Wrocław

W środę we Wrocławiu aura okaże się pochmurna, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1-2 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota zapowiada się w Krakowie pochmurnie. Wieczorem pojawi się ryzyko wystąpienia opadów marznących. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1-3 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 982 hPa.

