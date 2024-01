Pogoda na dziś - poniedziałek 01.01. Pierwszy dzień roku pod znakiem opadów, na termometrach nawet 8 stopni

Poniedziałek we wschodniej połowie kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie popada deszcz do 2 l/mkw. i pojawią się przejaśnienia.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza w rejonie Suwalszczyzny, przez 5 st. C w środkowych regionach, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i zachodni, jedynie na północnym wschodzie powieje z kierunku wschodniego. W Bieszczadach możliwe są porywy o prędkości 40-50 kilometrów na godzinę.