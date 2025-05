Pogoda na dziś. Piątek, 30.05 będzie pochmurny, a w części kraju również deszczowy. Na termometrach zobaczymy do 24 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju w ciągu dnia mogą pojawić się burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Dziś na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Z wyjątkiem południowego wschodu i wschodu kraju wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza w pasie od Warmii przez centrum kraju po Górny Śląsk i Małopolskę do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który na Pomorzu będzie dość silny, szczególnie w czasie burzy.

Prognoza pogody na piątek ttvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do około 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Pogoda na ogół będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jedynie na wschodnich i południowo-wschodnich krańcach biomet będzie neutralny.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia będzie ono wzrastać do dużego. Pod wieczór może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Dziś niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem przykryje małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. Po południu mogą pojawić się słabe opady deszczu. Termometry w Trójmieście wskażą do 21 stopni Celsjusza. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno będzie także w Poznaniu. W ciągu dnia wystąpi zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu wystąpią opady deszczu, możliwa jest również burza. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Mogą pojawić się również opady deszczu. Niewykluczone jest wystąpienie burzy. Termometry we Wrocławiu wskażą dziś do 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Pod wieczór mogą pojawić się słabe opady deszczu. Mieszkańcy stolicy woj. małopolskiego zobaczą na termometrach do 19 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 993 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl