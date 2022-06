Pogoda na dziś - czwartek, 30.06. Upalny, a zarazem burzowy dzień. Temperatura sięgnie 36 stopni

Czwartek przyniesie początkowo w północno-zachodniej części Polski pochmurną aurę z opadami deszczu oraz zanikającymi burzami. W ciągu dnia strefa ta odsuwać się będzie w kierunku północno-wschodnim i tracić na aktywności, jednakże w godzinach popołudniowych i wieczornych prognozuje się pojedyncze chmury cumulonimbus z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Zjawiska mogą być gwałtowne, spadnie podczas nich do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę. Może pojawić się też grad. Na wschodzie kraju przeważy pogodna, słoneczna i upalna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza w Szczecinie, przez 33 st. C w Łodzi, do 35-36 st. C na południowym wschodzie i w centrum Polski. Powieje słaby i umiarkowany, porywisty wiatr, na zachodzie - z południowego zachodu, a na wschodnie - z południowego wschodu.