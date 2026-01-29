Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni

|
shutterstock_2568647901_1
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W kolejnych dniach na termometrach miejscami zobaczymy mniej niż -25 stopni, a silnie wiejący wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie nawet do -30 stopni. Synoptycy ostrzegają również przed nadchodzącym niebezpiecznym epizodem pogodowym.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W okresie prognozy Polska dostanie się pod wpływ rozległego i stabilnego wyżu Daniel znad Finlandii, po którego wschodnich peryferiach napłynie mroźne, arktyczne powietrze. Początkowo będzie ono płynąć znad Europy Północnej, przez Skandynawię, cechując się dość dużą wilgotnością. Oznacza to również duże zachmurzenie, stąd jeszcze najbliższej nocy spadki temperatury nie będą aż tak dotkliwe. Najniższa temperatura sięgnie -12, miejscami nawet -14 stopni Celsjusza w rejonie północno-wschodniej Polski.

Przed nami kolejny niebezpieczny epizod pogodowy

W kolejnych dniach adwekcja, czyli kierunek napływu powietrza, zmieni się na północno-wschodnią. Mroźne, arktyczne masy docierające do Polski nabiorą przez to cech powietrza kontynentalnego i okażą się mniej wilgotne. Pojawią się liczne rozpogodzenia, z czym związane będzie również silne wypromieniowanie ciepła w ciągu nocy. W efekcie temperatura nocami spadać będzie poniżej -20 st. C, a miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, wyniesie poniżej -25 st. C. Dodatkowo umiarkowany i dość silny, północno-wschodni wiatr skutecznie ma obniżać temperaturę odczuwalną, która może oscylować nawet poniżej -30 st. C.   Tak niskie temperatury utrzymają się do początku przyszłego tygodnia, natomiast w kolejnych dniach od południa i zachodu zaczną docierać do Polski cieplejsze masy powietrza polarnego, które obejmą południowo-zachodnią część kraju. Niestety wraz z ociepleniem i odwilżą związane będą również opady o charakterze marznącym, tak więc przed nami kolejny niebezpieczny epizod pogodowy.

Klatka kluczowa-195698
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno, jedynie w drugiej części dnia na północnym wschodzie Polski pojawią się rozpogodzenia. W górach spodziewane są słabe opady śniegu. Termometry pokażą od -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -5/-3 st. C w centralnej Polsce, do 0-1 st. C w regionach południowych. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na weekend. W całym kraju pojawi się mróz

W sobotę aura na północnym wschodzie kraju okaże się pogodna i słoneczna. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy co najmniej -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8/-6 st. C w centrum Polski, do -5/-3 st. C na południu i zachodzie. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, północno-wschodni.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie, a opady deszczu nie wystąpią. Jedynie na południu prognozowane jest duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od -15/-13 st. C na Suwalszczyźnie, przez -9/-7 st. C w centrum, do -6/-4 st. C na południu i zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni.

Klatka kluczowa-195707
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek w większości regionów przyniesie pogodne i słoneczne niebo bez opadów. Jedynie na południu i zachodzie pojawi się duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy -13/-11 st. C na Suwalszczyźnie, -9/-7 st. C w regionach centralnych oraz -6/-4 st. C na południu i zachodzie Polski. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni.

Pogoda na wtorek

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie, a opady deszczu nie wystąpią. Umiarkowane i duże zachmurzenie prognozowane jest jedynie na południu i zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od -12/-10 st. C na północnym wschodzie, przez -8/-6 st. C w centrum, do -4/-2 st. C na południowym zachodzie. Wiał będzie wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaPolskaZima
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
Świat
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
Nauka
Mróz zima termometr
Tu mróz będzie kąsał najdotkliwiej
Prognoza
AdobeStock_1879137463
Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW
Smog
Burza śnieżna w USA - zdjęcie poglądowe
Kolejna potężna zimowa burza tuż za rogiem. Poprzednia zabiła 68 osób
Świat
Oblodzenia w Szczecinie
Tramwaje wróciły, ale nie wszystkie. Utrudnienia również na kolei
Polska
Mróz
Dziś może być nawet -10 stopni
Prognoza
Uwaga na oblodzenie
Szklanka i opady marznące. Tu należy szczególnie uważać
Prognoza
Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie
"Wtedy dotarło do mnie, że osuwisko uderzyło w mój dom"
Świat
Osuwisko na Sycylii
Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo
Świat
snieg droga samochody shutterstock_2415353271
Nocą miejscami popada śnieg
Prognoza
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
Świat
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
Świat
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
Prognoza
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Przewrócił się diabelski młyn. Kristin przyszła po Josephie
Świat
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
Świat
Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Astronomowie zobaczyli niewidoczne. I narysowali jego mapę
Nauka
Falcon 9
Deorbitacja rakiety może być widoczna z Polski
Nauka
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
Prognoza
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
Prognoza
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
Świat
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
Świat
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
Prognoza
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
Świat
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
"W tej chwili to istny rwący potok"
Świat
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
Prognoza
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
Świat
Pantera śnieżna (Panthera uncia)
Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom