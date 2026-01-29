Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W okresie prognozy Polska dostanie się pod wpływ rozległego i stabilnego wyżu Daniel znad Finlandii, po którego wschodnich peryferiach napłynie mroźne, arktyczne powietrze. Początkowo będzie ono płynąć znad Europy Północnej, przez Skandynawię, cechując się dość dużą wilgotnością. Oznacza to również duże zachmurzenie, stąd jeszcze najbliższej nocy spadki temperatury nie będą aż tak dotkliwe. Najniższa temperatura sięgnie -12, miejscami nawet -14 stopni Celsjusza w rejonie północno-wschodniej Polski.

Przed nami kolejny niebezpieczny epizod pogodowy

W kolejnych dniach adwekcja, czyli kierunek napływu powietrza, zmieni się na północno-wschodnią. Mroźne, arktyczne masy docierające do Polski nabiorą przez to cech powietrza kontynentalnego i okażą się mniej wilgotne. Pojawią się liczne rozpogodzenia, z czym związane będzie również silne wypromieniowanie ciepła w ciągu nocy. W efekcie temperatura nocami spadać będzie poniżej -20 st. C, a miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, wyniesie poniżej -25 st. C. Dodatkowo umiarkowany i dość silny, północno-wschodni wiatr skutecznie ma obniżać temperaturę odczuwalną, która może oscylować nawet poniżej -30 st. C. Tak niskie temperatury utrzymają się do początku przyszłego tygodnia, natomiast w kolejnych dniach od południa i zachodu zaczną docierać do Polski cieplejsze masy powietrza polarnego, które obejmą południowo-zachodnią część kraju. Niestety wraz z ociepleniem i odwilżą związane będą również opady o charakterze marznącym, tak więc przed nami kolejny niebezpieczny epizod pogodowy.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno, jedynie w drugiej części dnia na północnym wschodzie Polski pojawią się rozpogodzenia. W górach spodziewane są słabe opady śniegu. Termometry pokażą od -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -5/-3 st. C w centralnej Polsce, do 0-1 st. C w regionach południowych. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na weekend. W całym kraju pojawi się mróz

W sobotę aura na północnym wschodzie kraju okaże się pogodna i słoneczna. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy co najmniej -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8/-6 st. C w centrum Polski, do -5/-3 st. C na południu i zachodzie. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, północno-wschodni.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie, a opady deszczu nie wystąpią. Jedynie na południu prognozowane jest duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od -15/-13 st. C na Suwalszczyźnie, przez -9/-7 st. C w centrum, do -6/-4 st. C na południu i zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek w większości regionów przyniesie pogodne i słoneczne niebo bez opadów. Jedynie na południu i zachodzie pojawi się duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy -13/-11 st. C na Suwalszczyźnie, -9/-7 st. C w regionach centralnych oraz -6/-4 st. C na południu i zachodzie Polski. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni.

Pogoda na wtorek

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie, a opady deszczu nie wystąpią. Umiarkowane i duże zachmurzenie prognozowane jest jedynie na południu i zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od -12/-10 st. C na północnym wschodzie, przez -8/-6 st. C w centrum, do -4/-2 st. C na południowym zachodzie. Wiał będzie wiatr umiarkowany i dość silny, wschodni.