Prognoza Podmuchy zimy. Odczujemy nawet -10 stopni Celsjusza Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Aktualnie nad Europą możemy wyróżnić masę powietrza arktycznego (zalegającą nad Morzem Norweskim i częściowo nad Skandynawią), masę powietrza zwrotnikowego (obejmującą wschodnią część basenu Morza Śródziemnego, częściowo Bałkany i Turcję) a także kilka obszarów zalegania powietrza polarnego. Wśród tych ostatnich są zarówno cieplejsze, jak i chłodniejsze odmiany powietrza.

W zależności od położenia geograficznego i warunków, w jakich przebywają, masy te mogą ulegać dalszym przemianom termodynamicznym, co dodatkowo różnicuje ich właściwości. Wszystko to sprawia, że aktualna sytuacja synoptyczna nad Europą jest niejednorodna. W kontekście prognozy pogody dla Polski na najbliższą dobę istotne znaczenie będą miały dwa układy niskiego ciśnienia: Veronica znad wschodniej Europy oraz Talia znad Morza Bałtyckiego.

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Niż będzie ewoluował

Niż Talia będzie kształtował warunki pogodowe w Polsce przez kilka kolejnych dni. W tym czasie ma on też ewoluować. Z jego cyrkulacją związany będzie napływ mroźnego, arktycznego powietrza znad obszarów Morza Norweskiego i Grenlandzkiego, co przełoży się na zdecydowane ochłodzenie. W nocy i w godzinach porannych temperatura powietrza spadać ma poniżej 0 stopni Celsjusza, natomiast w ciągu dnia utrzymywać się będzie zaledwie kilka stopni powyżej zera.

Okresami występować będą również opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie o charakterze przelotnym. Dodatkowym czynnikiem pogarszającym odczucie warunków termicznych okaże się dość silny, porywisty wiatr z kierunków północnych, który znacząco obniży temperaturę odczuwalną. W ciągu dnia może ona spadać do około -5, nawet -10 stopni Celsjusza.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

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Może spaść deszcz ze śniegiem

W piątek na południu, wschodzie i początkowo w centrum kraju niebo będzie pochmurne. Może taż spaść słaby i przelotny deszcz, do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na północy i zachodzie kraju można spodziewać się dużego zachmurzenia z licznymi rozpogodzeniami, ale i przelotnym deszczem. Deszczu ze śniegiem możemy natomiast spodziewać się w pasie wybrzeża.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni na Pomorzu, przez 7-8 stopni w centrum, do 9-10 stopni na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. W porywach może stać się dość silny i osiągać prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

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Pogoda na weekend

W sobotę niebo zasnuje duże zachmurzenie. Na południowym wschodzie może popadać deszcz, a na północnym wschodzie można spodziewać się deszczu ze śniegiem. Słupki rtęci wskażą od 3-4 stopni na północnym wschodzie, do 5-6 stopni na południu i zachodzie kraju. Wiatr z kierunku zachodniego i północno-zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie.

W niedzielę bez większych zmian. Niebo będzie się rozpogadzać. Przelotnie spadnie deszcz oraz deszcz ze śniegiem, a lokalnie również śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni na północnym wschodzie i w centrum, do 4-5 stopni na południu i zachodzie. Wiatr północno-zachodni będzie umiarkowany i dość silny. Może stać się porywisty.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

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Nowy tydzień będzie pochmurny i chłodny

Poniedziałek może upłynąć pod zachmurzonym niebem. Można spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Słupki rtęci wskażą od 1-2 stopni na wschodzie i w centrum, do 3-4 stopni na południowym zachodzie. Północno zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a także porywisty.

Wtorek zapowiada się tak samo: dzień ma być pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Bez opadów będzie jedynie na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie około 1-2 stopnie w całym kraju. Wiatr północno-zachodni powieje umiarkowanie i dość silny. Może być porywisty.