Ostrzeżenia IMGW. Mgły w ośmiu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: polickim, Szczecin, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, goleniowskim, łobeskim, świdwińskim, drawskim, wałeckim, szczecineckim;
- pomorskim, w powiatach: bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim, kartuskim, gdańskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim;
- lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;
- wielkopolskim, w powiatach: międzychodzkim, szamotulskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, złotowskim, chodzieskim, obornickim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim;
- łódzkim, w powiatach: poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, zgierskim, pabianickim, Łódź, łódzkim, wschodnim, brzezińskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice;
- mazowieckim, w powiatach: gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, sochaczewskim, grodziskim, żyrardowskim.
W tych miejscach synoptycy prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą ważne od północy do godziny 9 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.