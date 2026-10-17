Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Gęste mgły o poranku. Tu widzialność będzie słaba Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: nidzickim, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, ełckim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim i oleckim;

podlaskim ;

mazowieckim , poza powiatami: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock i gostynińskim;

łódzkim , w powiatach: łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim, tomaszowskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski i radomszczańskim;

świętokrzyskim ;

lubelskim , poza powiatami hrubieszowskim i tomaszowskim;

podkarpackim , w powiatach: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim i dębickim;

małopolskim, w powiatach: miechowskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim i nowotarskim.

Synoptycy prognozują tutaj wystąpienie w wielu miejscach gęstej i długotrwałej mgły ograniczającej widzialność poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy do godziny 11 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.