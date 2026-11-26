Prognoza Obowiązują alerty IMGW. Jak długo będzie padał śnieg Oprac. Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Krzysztof Ćwik

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

>>> CZYTAJ TEŻ: Śnieżyce na południu Polski. Nocne utrudnienia i poranne odśnieżanie samochodów

Śnieg - alerty IMGW. Mapka

Na południu Polski wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Obowiązują one w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim;

opolskim , w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim;

śląskim , w powiatach: Jaworzno, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Jaworzno, Sosnowiec, Katowice, Bytom, mikołowskim, rybnickim, Rybnik, pszczyńskim, wodzisławskim, Gliwice, gliwickim, raciborskim, tarnogórskim, lublinieckim, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskim, myszkowskim, Piekary Śląskie, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, Mysłowice;

małopolskim, w powiatach: tarnowskim, Tarnów, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, wielickim, Kraków, krakowskim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim.

Według IMGW do końca okresu występowania alertów pokrywa śnieżna może tam przyrosnąć o 15-20 cm. W województwach dolnośląskim, opolskim i południowych powiatach śląskiego alarmy będą w mocy do godziny 15 w piątek. Na pozostałym obszarze wygasną do godziny 18 w piątek.

To, że alerty IMGW przed śniegiem przestaną obowiązywać, nie oznacza, że nie będzie sypać. Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, opady śniegu zanikną w nocy.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.