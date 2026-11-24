Niebezpieczna noc. Ostrzeżenia IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. W części kraju zagrożeniem będzie oblodzenie dróg.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - oblodzenie
Żółte alarmy przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:
- opolskim, w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, strzeleckim, krapkowickim, opolskim, Opole, oleskim i kluczborskim;
- śląskim, poza powiatami cieszyńskim i żywieckim;
- małopolskim, poza powiatami: nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim;
- świętokrzyskim, w powiatach: kazimierskim, buskim, pińczowskim, jędrzejowskim i włoszczowskim;
- zachodniopomorskim, w powiatach: świdwińskim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim.
W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie około -4 stopni. Ostrzeżenia będą w mocy od godz. 20 we wtorek do godziny 9 w środę.
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.