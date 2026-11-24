Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Mariusz Jasłowski / Kontakt24

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. W części kraju zagrożeniem będzie oblodzenie dróg.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - oblodzenie

Żółte alarmy przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:

opolskim , w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, strzeleckim, krapkowickim, opolskim, Opole, oleskim i kluczborskim;

śląskim , poza powiatami cieszyńskim i żywieckim;

małopolskim , poza powiatami: nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim;

świętokrzyskim , w powiatach: kazimierskim, buskim, pińczowskim, jędrzejowskim i włoszczowskim;

zachodniopomorskim , w powiatach: świdwińskim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim.

W tych miejscach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie około -4 stopni. Ostrzeżenia będą w mocy od godz. 20 we wtorek do godziny 9 w środę.

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Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.