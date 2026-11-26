Prognoza Meteorologiczna zima coraz bliżej. Termicznie też ją odczujemy Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Wyż kieruje nad nasz kraj mroźne powietrze arktyczne z północy. Niż z kolei tłoczy w głąb kontynentu ciepłe i bardzo wilgotne powietrze zwrotnikowe. Na styku tych mas uformowała się szeroka strefa frontalna, w której ciepłe powietrze ściera się z tym chłodnym. To powoduje zachmurzenie, które utrzyma się w kolejnych dniach. W czwartek warstwa chmur niosła w południowych województwach Polski opady śniegu, które mają okazać się szczególnie obfite w nocy z czwartku na piątek.

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W piątek będzie pochmurno, choć na północy kraju niebo ma się przejaśniać. Na południe od linii Zielona Góra-Łódź-Włodawa może spaść do 1-5 centymetrów śniegu. Z kolei na wyżynach oraz obszarach podgórskich i górskich napada nawet od 5 do 10 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez 0 stopni w centrum kraju, do 1-2 stopni na Pomorzu. Wiatr ze wschodu i północnego wschodu będzie umiarkowany. Okresami może okazać się jednak dość silny, a w porywach na południu osiągać prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, co może powodować zawieje śnieżne.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie. Jedynie na południu kraju może pojawić się więcej chmur. Słupki rtęci wskażą niskie wartości do -4/-3 stopni na wschodzie, przez -2 stopnie w regionach centralnych, do -1 stopnia na zachodzie kraju. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę i poniedziałek centrum wyżu przesunie się w kierunku Białorusi. Polska pozostanie w strumieniu zimnego, arktycznego powietrza, ale niebo się rozpogodzi. Nocami temperatura może spadać miejscami poniżej -10 stopni, szczególnie na południu. Tam pokrywa śnieżna będzie sprzyjać silnemu wychładzaniu się powietrza w warstwie przyziemnej, a spadki mogą sięgnąć lokalnie -15 stopni. Popołudniami, mimo wzrostu, temperatura na przeważającym obszarze kraju utrzyma się poniżej zera.

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Niedziela będzie słoneczna, lecz zimna. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni na Suwalszczyźnie, przez -3 stopnie w centrum kraju, do -2 stopni na zachodzie. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

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Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Jedynie na Pomorzu Zachodnim na niebie pojawi się więcej chmur. Słupki rtęci wskażą od -5/-4 stopni na wschodzie, przez -2 stopnie w centrum kraju, do 0 stopni na Pomorzu. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie, choć chwilami może stać się silniejszy.

Pierwszego grudnia we wtorek Polska wkroczy w zimę meteorologiczną. Lokalnie mamy szansę wejść także w termiczną, ze średnią temperaturą dobową poniżej zera na dużym obszarze kraju. Dzień będzie jednak pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni na Podlasiu, przez -1 stopień w centrum kraju, do 2 stopni na Wybrzeżu i Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany.