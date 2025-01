Kierowcy, uważajcie w nocy!

W nocy wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie pojawią się opady mżawki, a także zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-1 stopni Celsjusza na południu Polski, przez 0-1 st. C w centrum, do 2-3 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.