Prognoza Idzie zmiana w pogodzie. Do Polski zbliża się zatoka chłodu Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Nocą południowo-wschodnie krańce Polski pozostaną jeszcze pod wpływem odchodzącego frontu atmosferycznego. Resztę kraju obejmie słaby klin wyżowy, który otworzy drogę do napływu łagodniejszych mas powietrza z południa. W piątek pogodny układ ustępować ma miejsca rozległej zatoce niżowej.

Polska dostanie się w obszar obniżonego ciśnienia, związanego z niżami Alexa i Bea znad Północnego Atlantyku oraz Skandynawii. Od zachodu do kraju wkroczy chłodny front atmosferyczny, poprzedzający chłodne, polarne morskie masy powietrza. Zanim wleją się nad Polskę, przed frontem zostanie wymuszony przepływ cieplejszego powietrza z południa.

Jeszcze dość ciepło

W piątek czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od zachodu kraju do dużego z opadami deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, obejmującymi stopniowo Pomorze i zachodnie regiony kraju. Na termometrach zobaczymy od 18-19 stopni Celsjusza na północy, przez 20-22 stopnie w centrum kraju, do 23 stopni na południowym zachodzie. Nadciągnie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany wiatr, a na zachodzie - chwilami dość silny.

Tuż za frontem podąży kolejny, choć słaby, klin wyżowy, który w sobotę na krótko obejmie nasz kraj. Opady odsuną się na wschód, ustępując miejsca licznym rozpogodzeniom (szczególnie na południu) oraz napływowi nieco łagodniejszego powietrza. Ta stabilizacja nie potrwa jednak długo. Już w niedzielę niż Bea wtłoczy od zachodu kolejną porcję wilgotnego powietrza polarnego, na którego czole uformuje się aktywna strefa frontowa, niosąca chmury mocno nabrzmiałe wodą. Ten front będzie preludium dla rozbudowującej się głębokiej zatoki chłodu.

Rozbuduje się zatoka chłodu

Od 20 września zatoka obejmie Polskę na kilka dni, przynosząc znaczne ochłodzenie i kolejne fronty z deszczem. W wyższych partiach gór wystąpią opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Konfiguracja baryczna, w której wyż umocni się nad Europą Zachodnią, a rozległy niż ulokuje swe centra nad Skandynawią i Rosją, stworzy idealny korytarz do silnego spływu zimnych mas powietrza z dalekiej północy. Nadciągająca zatoka chłodu, zbiegająca się z nastaniem równonocy jesiennej, definitywnie zakończy tegoroczne lato termiczne.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Sobota zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, szczególnie na południu kraju. Termometry pokażą od 20 stopni na północy, przez 21-22 stopni w centrum kraju, do 24 stopni na Podkarpaciu. Z południowego zachodu nadciągnie umiarkowany wiatr, na zachodzie i północy okresami będzie dość silny.

W niedzielę niebo zostanie dość szczelnie przykryte przez chmury. Od północnego zachodu w głąb kraju przemieszczą się opady deszczu do 10 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie spodziewane są większe przejaśnienia, nie należy spodziewać się tam opadów. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju, do 24 stopni na Podkarpaciu. Z zachodu nadciągnie umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, szczególnie na północy kraju.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W Tatrach może obficie sypać śnieg

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10 l/mkw. Możliwe są burze. W górach opady będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od zaledwie 13 stopni na Podlasiu, przez 14 stopni w centrum kraju, do 16 stopni na południu. Z północnego zachodu nadciągnie umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Wtorek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Niewykluczone są burze. Wysoko w górach prognozowane są opady śniegu, w Tatarach mogą być dość obfite. Opady zanikną jedynie na północnym zachodzie Polski. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 14 stopni na wschodzie kraju, przez 16 stopni w centrum, do 17 stopni na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, chwilami silniejszy.