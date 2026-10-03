Gęste mgły. Tutaj należy uważać o poranku

Prognoza pogody w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, sobotni poranek może być mało przyjemny dla części mieszkańców, zwłaszcza Polski zachodniej i północno-zachodniej. Tutaj rozległa strefa niskiego zachmurzenia warstwowego uniemożliwi dopływ słońca.

Tutaj snują się mgły

Po godzinie 6 w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim, a częściowo też w wielkopolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim panuje duże i całkowite zachmurzenie, a także zamglenia, a nawet pojawiają się lokalnie gęste mgły. Widzialność była ograniczona w:

Legnicy (do 100 metrów),

Lesznie (do 100 m),

Lęborku (do 100 m),

Wrocławiu (do 200 m),

Świnoujściu (do 200 m,

Kielcach (do 200 m),

Chojnicach (do 600 m).

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Mgły mają zaniknąć dopiero około godziny 9, natomiast rozpogodzenia prognozowane są dopiero po południu. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Kujawy, po Pomorze rozpogodzenia nie pojawia się w ogóle i pochmurna aura utrzymywać się może przez cały dzień. W pozostałych regionach kraju wciąż będzie pogodnie i słonecznie.

Prognoza zagrożeń na kolejne dni

Według prognozy zagrożeń, opublikowanej przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), mgły mogą powrócić. Niedziela i poniedziałek mają upłynąć bez zagrożeń ze strony pogody, ale we wtorek mogą powrócić gęste mgły. Synoptycy IMGW spodziewają się ich w województwach dolnośląskim i opolskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.