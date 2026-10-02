Gęste mgły. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń na sobotę - gęsta mgła
W sobotę mają zostać wydane ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Alarmy mogą pojawić się w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim (poza częścią południową).
Prognoza zagrożeń na wtorek - gęsta mgła
Niedziela i poniedziałek mają upłynąć bez zagrożeń ze strony pogody, ale we wtorek mają powrócić gęste mgły. Synoptycy IMGW spodziewają się ich w województwach dolnośląskim i opolskim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.