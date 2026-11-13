Tu było słychać grzmoty. Burze mogą wrócić
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w piątek na północy Polski pojawiały się słabe, adwekcyjne i krótkotrwałe burze. Zjawiska rozwijały się w chłodnym, chwiejnym, zasobnym w dodatkową wilgoć z Bałtyku powietrzu polarnym morskim.
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Gdzie jest burza?
Około godziny 17.15 grzmiało w województwie zachodniopomorskim, w pasie: Gryfice - Świdwin - Płoty - Rąbino - Białogard - Tychowo. Burze występowały także w woj. pomorskim w rejonie Miastka i Kępic.
Zjawiska zanikały nad lądem w odległości około 50-100 kilometrów od morza. Burze przemieszczały się z kierunku północno-zachodniego z rejonu Bałtyku w kierunku Wybrzeża. Mogły generować opady przelotne deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Opady punktowo mogły być silne, do 3-4 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 10 minut.
Synoptyk dodał, że burze mogą utrzymywać się w pierwszej części nocy z piątku na sobotę.