Gdzie jest burza? Tutaj pogoda mocno się pogorszyła
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, nad Polską przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, związany z zatoką niżu Bea znad Skandynawii. W części kraju z zachodu na wschód suną burze, w formie zjawisk wielokomórkowych. Występuje ryzyko tworzenia się niebezpiecznych struktur liniowych w formie tzw. wału szkwałowego z groźnymi porywami wiatru, które mogą powodować szkody.
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Gdzie jest burza?
Około godziny 16.45 grzmi w województwach:
- pomorskim, w pasie miast i miejscowości: Główczyce - Wicko - Kobylnica;
- zachodniopomorskim, w rejonie wsi i miast: Grzmiąca, Barwice, Połczyn-Zdrój, Barlinek, Barwice;
- kujawsko-pomorskim, w rejonie: Sicienka i Nakła nad Notecią.
Zjawiskom towarzyszą silne i punktowo silne opady deszczu rzędu 15-25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rzędu 60-80 kilometrów na godzinę. Punktowo, szczególnie przy utworzeniu się charakterystycznej linii szkwałów, mogą osiągać do 90 km/h. Występuje też ryzyko opadów drobnego gradu.