Prognoza Gdzie jest burza? Tutaj pogoda mocno się pogorszyła Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, nad Polską przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, związany z zatoką niżu Bea znad Skandynawii. W części kraju z zachodu na wschód suną burze, w formie zjawisk wielokomórkowych. Występuje ryzyko tworzenia się niebezpiecznych struktur liniowych w formie tzw. wału szkwałowego z groźnymi porywami wiatru, które mogą powodować szkody.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ostrzeżenia IMGW w całej Polsce

Gdzie jest burza?

Około godziny 16.45 grzmi w województwach:

pomorskim , w pasie miast i miejscowości: Główczyce - Wicko - Kobylnica;

zachodniopomorskim , w rejonie wsi i miast: Grzmiąca, Barwice, Połczyn-Zdrój, Barlinek, Barwice;

kujawsko-pomorskim, w rejonie: Sicienka i Nakła nad Notecią.

Zjawiskom towarzyszą silne i punktowo silne opady deszczu rzędu 15-25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rzędu 60-80 kilometrów na godzinę. Punktowo, szczególnie przy utworzeniu się charakterystycznej linii szkwałów, mogą osiągać do 90 km/h. Występuje też ryzyko opadów drobnego gradu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Strefa burz i opadów nad Polską. Niesie bardzo silny wiatr

Mapa i radar burz