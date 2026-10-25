Cyklon Manja. Tak deszcz przejdzie przez Polskę
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W niedzielę od rana w części kraju panują trudne warunki atmosferyczne. W północnej i południowej Polsce występują silne podmuchy wiatru. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), a w dwóch województwach wydano alert RCB. W części kraju występują także opady deszczu.
Cyklon Manja przyniesie opady
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska znalazła się w zasięgu rozległego, głębokiego układu niskiego ciśnienia (cyklonu) Manja znad Szetlandów z ciśnieniem w centrum około 955 hPa. Na Wyspach Brytyjskich układ nosi nazwę Boelo. Do Polski od zachodu wkroczyła strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która przed południem znajdowała się na linii Kołobrzeg - Gorzów Wielkopolski.
Sama strefa opadów jest jednak znacznie większa, bo obejmuje już niemal całe Pomorze i Wielkopolskę oraz częściowo Kujawy i Dolny Śląsk. Na froncie spodziewane są słabe i umiarkowane, ciągłe opady deszczu, których suma w ciągu 12 godzin wyniesie około 5-10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie w górach i na obszarach podgórskich - do 15-20 l/mkw.
Radar opadów. Tak deszcz będzie wędrować nad Polską
Około godziny 14 opady deszczu dotrą do linii Gdańsk - Toruń - Kalisz - Wrocław. Wieczorem, około godz. 18-19, padać będzie w pasie od Olsztyna, przez Warszawę, po Łódź i Katowice. Jednocześnie na zachodzie Polski pojawią się rozpogodzenia, a opady w większości zanikną. Prognozowany jest tam już jedynie słaby, przelotny opad deszczu o charakterze lokalnym.
Około północy strefa frontowa rozciągać się będzie od Ełku, przez Siedlce i Kielce, po Kraków. Ma się ona dalej przemieszczać na wschód. W związku z powyższym w ciągu 12 godzin we wschodniej połowie kraju również spadnie od 5 do 10 l/mkw.