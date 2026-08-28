Burze. Są ostrzeżenia IMGW. W mocy pomarańczowe alarmy

Prognoza pogody w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Pomarańczowe alarmy przed burzami zostały wydane w województwacj:

wielkopolskim ;

dolnośląskim ;

lubuskim, w powiatach wschodnich i południowych.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia wejdą w życie w piątek w godzinach 20-22 i wygasną w sobotę w godzinach 6-9.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

opolskim ;

śląskim , wszędzie poza powiatami: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała;

łódzkim, poza powiatami północno-wschodnimi.

Prognozowane są burze, którym lokalnie mają towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Alarmy zaczną wchodzić w życie w piątek o godz. 23, a ostatnie będą w mocy od godz. 2 w sobotę. Wygasać mają natomiast w sobotę w godz. 8-10.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia przed silnym deszczem i możliwymi wyładowaniami obowiązują w województwach:

kujawsko-pomorskim ;

pomorskim ;

zachodniopomorskim , w powiatach wschodnich;

warmińsko-mazurskim, na zachodzie obszaru.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć mają burze z porywami wiatru do 65 km/h, niewykluczony będzie też grad. Alarmy wejdą w życie między godziną 22 w piątek a północą i wygasną w sobotę w godzinach 4-10.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

lubuskim , poza powiatami: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim;

dolnośląskim , poza powiatami: jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kłodzkim;

opolskim , poza powiatami kluczborskim i oleskim;

śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, rybnickim, Rybnik, Żory, mikołowskim, Mysłowice, Katowice, gliwickim, Gliwice, tarnogórskim, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom.

W tych miejscach trzeba uważać na upał. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy w piątek od godziny 12 do 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy meteorologiczne przed silnym wiatrem wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzychu, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W wymienionych rejonach miejscami wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę z kierunku południowego. W porywach może on osiągnąć prędkość do 75 km/h. Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą w mocy do godziny 14 w piątek, w pozostałych regionach - od godz. 21 w piątek do godz. 8 w sobotę.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.