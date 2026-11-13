Prognoza Antycyklon Lennox dojdzie do głosu. Taka będzie pogoda w weekend Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W weekend Polska znajdzie się w zasięgu pogodnego wyżu (antycyklonu) Lennox, którego centrum przemieści się znad Alp w kierunku Rumunii, a następnie południowej Ukrainy. W sobotę z północnego zachodu, a potem zachodu, napływać będzie dość wilgotne, ale już łagodne powietrze polarne morskie.

W sobotę przeważnie będzie dość pogodnie, z przelotnymi opadami deszczu możliwymi na północy kraju, gdzie za sprawą wilgoci z Bałtyku mogą się wypiętrzać chmury kłębiaste.

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Pogoda na weekend

Tego dnia można spodziewać się zachmurzenia z rozpogodzeniami, których najwięcej będzie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7-8 stopni na południowym zachodzie kraju. Wiatr zachodni i południowo zachodni będzie umiarkowany. Na wschodzie i Pomorzu będzie silniejszy, a w porywach osiągnie prędkość od 40 do 60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

W niedzielę przyjdzie zmiana. Wraz z przemieszczaniem się wyżu, zmieni się cyrkulacja na południowo zachodnią i południową, co przyniesie napływ nieco cieplejszego powietrza.

W niedzielę czeka nas przewaga słońca niemal w całym kraju - będzie więc pogodnie i słonecznie. Jedynie na północnym wschodzie i zachodzie może pojawić się więcej chmur. Nie będzie padać. Słupki rtęci wskażą od 5-6 stopni na północnym wschodzie do 8-9 stopni na południu, a lokalnie nawet 10 stopni. Wiatr południowy powieje umiarkowanie. W górach i na obszarach podgórskich będzie on silniejszy, a w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Początek tygodnia będzie deszczowy

W kolejnym tygodniu, wraz z powrotem niżu, ponownie zacznie dominować zachodnia cyrkulacja. To oznacza napływ wilgotnych, ale też łagodnych mas powietrza znad Atlantyku. Na termometrach ujrzymy umiarkowane wartości oscylujące w ciągu dnia wokół 5-10 stopni. Przeważać będą chmury, z których okresowo może spaść deszcz.

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Poniedziałkowe niebo przykryje zachmurzenie duże. Przelotnie może spaść deszcz do 2-7 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 9-10 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni będzie umiarkowany. W górach i na obszarach podgórskich stanie się silny, a w porywach jego prędkość osiągnie do 60-80 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Co przyniosą kolejne dni

We wtorek na niebie rozciągnie się duże i całkowite zachmurzenie. Spadnie do 5-10 l/mkw deszczu, a strefa opadów będzie się przemieszczać z zachodu na wschód. Jedynie mieszkańcy Podkarpacia mogą liczyć na bezdeszczowy dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na północy, przez 8 stopni w centrum i na Dolnym Śląsku, do 10 stopni na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni będzie umiarkowany, jednak w porywach może stać się dość silny.

W środę niebo przykryje duże zachmurzenie. Przelotnie będzie padał deszcz o intensywności 2-10 l/mkw. Jedynie na Dolnym Śląsków opady zanikną. Słupki rtęci wskażą od 5-6 stopni na północy do 8-9 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z kierunków południowo-zachodniego, skręcający na zachodni i północno-zachodni, będzie dość silny.