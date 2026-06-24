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Upały. "Wpadła do nas Hiszpania". Czy padną rekordy?

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Upał w Polsce
"Wpadła do nas Hiszpania"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kamil Gozdan/East News
W najbliższych dniach napłynie do Polski gorące, zwrotnikowe powietrze znad Afryki, które sprawi, że temperatura mocno poszybuje. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. - Mamy szansę nie tylko pobić rekord czerwca, ale w ogóle pobić rekord temperatury w Polsce - mówiła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W Polsce zrobi się niezwykle gorąco. - Wpadła do nas Hiszpania i to na początku wakacji. Wartości temperatury, których się spodziewamy, są typowe dla Półwyspu Iberyjskiego, a nie dla środkowej Polski - powiedziała w środę na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że wartości rzędu 40-41 stopni wyliczył model ECMWF, a zaprezentował je na mapach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Upał w Polsce

Jak mówiła nasza synoptyk, współczesny rekord ciepła w Polsce wynosi 39,5 st. C. Tyle zmierzono w 1994 roku w Słubicach. - Dzisiejsze prognozy zakładają, że odchylenie temperatury maksymalnej od normy wyniesie 1-2 stopnie. To się wydaje bardzo mało, ale takie odchylenia zdarzają się raz na kilkaset lat - mówiła ekspertka.

Skąd takie ciepło? Jak tłumaczyła, nad Europą Środkową ulokował się wyż, a w pobliżu Półwyspu Iberyjskiego - niż. - One tłoczą jak pompa to zwrotnikowe powietrze - mówiła Arleta Unton-Pyziołek. - W przeszłości zdarzało się, że te gorące masy znad północnej Afryki wpadały nad Europę Środkową, nawet i nad Wschodnią, ale bardzo rzadko niosły tak duże wartości temperatury - podkreśliła.

Rekordy ciepła w Polsce. Czy zostaną pobite?

Czy zostanie pobity rekord ciepła w czerwcu w Polsce? - Mamy szansę nie tylko pobić rekord czerwca (38,3 st. C odnotowano w 2022 roku - red.), ale w ogóle pobić rekord temperatury w Polsce - mówiła synoptyk.

Często przytacza się w Polsce rekord (40,2 st. C) odnotowany ponad 100 lat temu na ówczesnych ziemiach niemieckich w miejscowości Proskau pod Opolem. - Oficjalny rekord Polski został ustanowiony w 1921. My - synoptycy - częściej odwołujemy się do tego rekordu lipca z 1994 roku i tych 39,5 stopnia. Bardzo możliwe, że te oba rekordy jednak zostaną pobite - zaznaczyła synoptyk.

- Te wartości temperatury rzędu 40 stopni są prognozowane na krańcach południowo-wschodnich, na Ziemi Lubuskiej, dla Słubic czy chociażby dla Dolnego Śląska. Ale w poniedziałek wartości rzędu 39-40 stopni mogą paść również w centrum Polski. Niewykluczone, że Okęcie również odnotuje w niedzielę czy w poniedziałek rekordową wartość temperatury - dodała.

Synoptyk tvnmeteo.pl opowiada o upałach w Europie i w Polsce
Źródło: TVN24
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyUpał
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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